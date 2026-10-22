Kolejna podwyżka taryf UZ może zniszczyć bazę ładunkową kolei
Ewentualna podwyżka taryf „Ukrzaliznyci” za przewozy towarowe o 15% od stycznia może doprowadzić do spadku produkcji przemysłowej oraz utraty znacznej części bazy ładunkowej samej kolei.
Prezes ICC Ukraine Wołodymyr Szczelkunow oświadczył, że w pierwszym półroczu wolumen przewozów towarowych spadł już o 6,2%.
Według niego nadmierne koszty logistyki stanowią zagrożenie dla przedsiębiorstw metalurgicznych i kombinatów górniczo-wzbogacających, które tradycyjnie zapewniają do 40% przychodów „Ukrzaliznyci” z przewozów towarowych.
W ICC Ukraine proponuje się wprowadzenie moratorium na podwyżki taryf towarowych do czasu zakończenia stanu wojennego, a także zapewnienie przejrzystości metodologii ich obliczania. Ponadto organizacja opowiada się za finansowaniem przez państwo strat w transporcie pasażerskim oraz za ulgowymi taryfami dla przedsiębiorstw położonych w promieniu 150 km od linii frontu.
Proponuje się również zawarcie porozumienia z europejskimi kolejami i portami w sprawie tańszej logistyki lądowej dla ukraińskich eksporterów.
Wcześniej „Ukrzaliznyca” podniosła już taryfy przewozów towarowych o 30%. W ICC Ukraine ostrzegają, że dalszy wzrost kosztów transportu może pogłębić problemy ukraińskiego przemysłu i spowodować spadek eksportu.
Źródło: ICC Ukraine.
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