Kolejna podwyżka taryf UZ może zniszczyć bazę ładunkową kolei

Ewentualna podwyżka taryf „Ukrzaliznyci” za przewozy towarowe o 15% od stycznia może doprowadzić do spadku produkcji przemysłowej oraz utraty znacznej części bazy ładunkowej samej kolei.

Prezes ICC Ukraine Wołodymyr Szczelkunow oświadczył, że w pierwszym półroczu wolumen przewozów towarowych spadł już o 6,2%.

Według niego nadmierne koszty logistyki stanowią zagrożenie dla przedsiębiorstw metalurgicznych i kombinatów górniczo-wzbogacających, które tradycyjnie zapewniają do 40% przychodów „Ukrzaliznyci” z przewozów towarowych.

W ICC Ukraine proponuje się wprowadzenie moratorium na podwyżki taryf towarowych do czasu zakończenia stanu wojennego, a także zapewnienie przejrzystości metodologii ich obliczania. Ponadto organizacja opowiada się za finansowaniem przez państwo strat w transporcie pasażerskim oraz za ulgowymi taryfami dla przedsiębiorstw położonych w promieniu 150 km od linii frontu.

Proponuje się również zawarcie porozumienia z europejskimi kolejami i portami w sprawie tańszej logistyki lądowej dla ukraińskich eksporterów.

Wcześniej „Ukrzaliznyca” podniosła już taryfy przewozów towarowych o 30%. W ICC Ukraine ostrzegają, że dalszy wzrost kosztów transportu może pogłębić problemy ukraińskiego przemysłu i spowodować spadek eksportu.

Źródło: ICC Ukraine.

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