UZ uruchamia nowy flagowy pociąg „Jarosław Mądry” do Polski

„Ukrzaliznytsia” ogłosiła uruchomienie pociągu nr 51/52 „Jarosław Mądry”, który będzie kursował na trasie Kijów – Przemyśl.

Nazwa została wybrana na cześć pierwszego pociągu „Jarosław”, który 4 listopada 1861 roku przybył do Lwowa z Wiednia. Datę tę uznaje się za początek ruchu kolejowego na Ukrainie.

Trasa nowego pociągu częściowo powtarza historyczne połączenie Lwów – Przemyśl. W polskim mieście pasażerowie będą mogli przesiąść się na pociągi do Warszawy, Wrocławia, Pragi i Berlina.

Pociąg będzie składał się z nowych wagonów, wśród których przewidziano przedział przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Z Kijowa pociąg odjeżdża o godz. 20:12, a do Przemyśla dociera o godz. 05:00. W kierunku przeciwnym odjazd zaplanowano na godz. 22:30, a przyjazd do stolicy – o godz. 09:15.

Źródło: Ukrzaliznytsia.

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