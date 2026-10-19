Dyrektor generalny ukraińskiej firmy stalowej Metinvest, Jurij Ryżenkow, wezwał Unię Europejską do zniesienia ograniczeń importu ukraińskiej stali lub ustanowienia dla Ukrainy odrębnego wyjątku. Powiedział BBC News, że dostęp do europejskiego rynku ma kluczowe znaczenie dla przetrwania branży w warunkach wojny.

Nowe kwoty UE

UE niedawno wprowadziła ograniczenia importu stali, aby chronić producentów z krajów bloku przed tanią produkcją, w tym z Chin i Turcji. Wolumen stali, który można importować do Unii Europejskiej bez płacenia cła, ograniczono do 18,3 mln ton rocznie. To o 47% mniej niż w 2024 roku.

Chociaż między Ukrainą a UE obowiązuje umowa o wolnym handlu, nie uniemożliwia ona Unii Europejskiej stosowania odrębnych środków ochrony handlu. Ryżenkow uważa za niesprawiedliwe, że Ukraina została objęta ogólnym reżimem ograniczeń mimo pełnoskalowej wojny.

Według oceny ukraińskiej branży metalurgicznej eksport stali do UE może ostatecznie zmniejszyć się o około 50–60%. Przedstawiciel Komisji Europejskiej oświadczył, że przy kształtowaniu polityki uwzględniono trudną sytuację Ukrainy. Zaznaczył również, że odrębna kwota dla Ukrainy gwarantuje eksport metalu, jednak jej poziom jest niższy niż w poprzednich latach.

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Straty branży z powodu wojny

Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, w 2022 roku przemysł metalurgiczny i wydobywczy zapewniały około 10% dochodu narodowego Ukrainy oraz jedną trzecią jej eksportu. UE była głównym nabywcą ukraińskiej stali.

Jak powiedział Ryżenkow, od początku wojny wszystkie ukraińskie huty były celem rosyjskich uderzeń, a ostatnio ataki się nasiliły. We wrześniu w pewnym momencie po raz pierwszy od około 150 lat na Ukrainie nie wyprodukowano ani jednej tony stali. Poinformował również, że od początku wojny zginęło prawie 800 pracowników Metinvestu.

Firma poprawiła zadaszone strefy w zakładach, w których pracownicy mogą schronić się podczas alarmów lotniczych. Ryżenkow oczekuje, że nadchodząca zima może być jedną z najtrudniejszych w historii kraju, a ograniczenie dostępnego dla branży rynku UE utrudni jej przetrwanie.

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