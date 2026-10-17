Kanada ostrzegła amerykańską firmę stalową Cleveland-Cliffs, że z powodu planów zwolnienia do 500 pracowników Stelco w Ontario może ona zostać zobowiązana do sprzedaży swoich kanadyjskich aktywów. Kanadyjska minister przemysłu Mélanie Joly oświadczyła, że firma musi wypełnić zobowiązania dotyczące utrzymania miejsc pracy, które podjęła podczas przejęcia Stelco w 2024 roku.

Możliwe działania prawne

Jak informuje Anadolu Agency, podczas wystąpienia w Canadian Club w Toronto Joly powiedziała, że Cleveland-Cliffs musi utrzymać miejsca pracy w Kanadzie albo liczyć się z perspektywą sprzedaży kanadyjskich aktywów.

Wcześniej rząd Kanady ostrzegał już, że może podjąć działania prawne w związku z planowanymi zwolnieniami. Po wystąpieniu Joly powiedziała dziennikarzom, że władze zaangażowały prawników do pracy nad tą sprawą.

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Stanowisko firmy

Kanadyjski rząd oświadczył, że Cleveland-Cliffs zobowiązała się do utrzymania miejsc pracy w Stelco jako warunku zatwierdzenia przejęcia przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą Investment Canada Act w 2024 roku.

Dyrektor generalny Cleveland-Cliffs Lourenco Goncalves skrytykował reakcję Ottawy w wywiadzie dla BNN Bloomberg. Według niego planowane zwolnienia będą tymczasowe i konieczne z powodu ceł nałożonych na Kanadę przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Oskarżył również kanadyjski rząd o stosowanie taktyki nacisku i prześladowanie.

Joly oświadczyła, że Ottawa dąży do ochrony kanadyjskich pracowników i zapewnienia, by zagraniczni inwestorzy wypełniali swoje zobowiązania.

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