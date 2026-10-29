Włoski Sąd Kasacyjny oddalił apelacje przeciwko nakazowi zatrzymania do końca października pieców byłej huty ILVA w Taranto. Zaskarżyć zamknięcie produkcji gorącej próbowali wyznaczeni przez rząd zarządcy przedsiębiorstwa oraz spółka AdI S.p.A., która jest jego właścicielem, informuje ANSA English.

Orzeczenie sądu w Mediolanie

Pierwotne orzeczenie wydał w lipcu sąd w Mediolanie. Uwzględnił on złożony ze względów zdrowotnych wniosek członków stowarzyszenia rodziców oraz dziecka z rzadką mutacją genetyczną.

Sąd nakazał wstrzymanie produkcji gorącej w ciągu trzech miesięcy, jeśli z terenu zakładu nie zostanie usunięty cały azbest oraz nie zostaną podjęte działania mające obniżyć emisje pyłów do bezpiecznego poziomu.

Przyszłość przedsiębiorstwa

Orzeczenie zwiększyło niepewność dotyczącą przyszłości zakładu w Taranto oraz realizacji planu jego dekarbonizacji i przejścia na produkcję elektryczną. W materiale zaznaczono, że istnieją obawy o utratę tysięcy miejsc pracy.

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W sierpniu zarząd włoskiej federacji stalowej Federacciai polecił swojemu prezesowi, Antonio Gozziemu, poinformować władze o zainteresowaniu nabyciem byłego zakładu ILVA w imieniu konsorcjum włoskich firm. Rząd premier Giorgii Meloni nie wykluczał udziału państwa. Zainteresowanie kupnem przedsiębiorstwa wyrażały również indyjska grupa Jindal, czeska CE Industries oraz amerykańska prywatna grupa inwestycyjna Flacks.

Zakład w Taranto, który wcześniej był największym przedsiębiorstwem stalowym w Europie, w ostatnich latach miał problemy gospodarcze i był wiązany z wysokim poziomem zachorowań na raka w portowym mieście regionu Apulia. Na początku tego tygodnia prokuratorzy wystąpili z wnioskiem o areszt domowy dla byłej prezeski i dyrektor generalnej AdI Lucii Morselli, byłego dyrektora zakładu Alessandro Labile oraz Francesco Astorriego, dyrektora działu agencji środowiskowej Ispra, który kontroluje strategiczne obiekty. Wniosek dotyczył potencjalnie rakotwórczych emisji przedsiębiorstwa w latach 2022–2023.

AdI przekazano pod kontrolowane przez państwo zarządzanie na początku 2024 roku po zakończeniu konfliktowego okresu posiadania spółki przez grupę ArcelorMittal.

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