W Chile cena miedzi spadła w skali tygodnia o 1,23% do 6,54 dolara za funt, czyli 14 415 dolarów za tonę. Jednym z czynników było zakończenie 10-dniowego strajku w kopalni miedzi Centinela w regionie Antofagasta, poinformował The Rio Times, powołując się na chilijską państwową komisję ds. miedzi Cochilco.

Porozumienie po strajku

Strajk rozpoczął się 7 października po nieudanej mediacji państwowej. Uczestniczyło w nim 709 członków związków zawodowych Minera Esperanza i Distrito Centinela, co stanowi 22% własnego personelu operatora kopalni. Pracownicy twierdzili, że otrzymują niższe wynagrodzenie niż koledzy z innego związku zawodowego na porównywalnych stanowiskach; spółka zaprzeczyła dyskryminacji.

18 października związki zawodowe poinformowały o zatwierdzeniu nowego kontraktu: zagłosowało za nim 94,49% uczestników głosowania, przy frekwencji wynoszącej 97,32%. Umowa została zawarta na 36 miesięcy i przewiduje premię w wysokości 24 mln chilijskich pesos, czyli około 24,1 tys. dolarów, a także poprawę wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Minera Centinela oświadczyła, że podczas strajku utrzymywała produkcję na zwykłym poziomie.

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Co wpłynęło na rynek

Według Cochilco zakończenie sporu pracowniczego zmniejszyło krótkoterminowe ryzyko związane z pracą w Chile. Jednocześnie komisja wskazała wzrost zapasów metalu jako kluczową presję na notowania: zapasy w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali wzrosły w ciągu tygodnia o 17,9%, do 273 750 ton. Łączne widoczne zapasy w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju wzrosły o 2,8%, do 1 051 897 ton.

Na nastroje inwestorów wpłynęły również, według oceny Cochilco, spadki akcji technologicznych, wątpliwości dotyczące wydatków na sztuczną inteligencję, wyższe ceny ropy oraz słabe dane dotyczące rynku mieszkaniowego w USA. Jednocześnie spadek cen był częściowo ograniczany przez zakupy chińskich nabywców oraz spadek produkcji miedzi BHP o 19% rok do roku w kwartale zakończonym 30 września.

Centinela, zarządzana przez Minera Centinela — jednostkę Antofagasta Minerals — wyprodukowała w 2025 roku 240 400 ton miedzi. Średnia cena metalu od początku 2026 roku wyniosła 6,13 dolara za funt, czyli o 40,26% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

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