Japoński koncern stalowy Nippon Steel planuje zainwestować około 3 mld dolarów w modernizację urządzeń do walcowania na gorąco w zakładzie Mon Valley spółki US Steel w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. W publikacji z 22 października 2026 roku, jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, japońska gazeta Nikkei napisała o tych inwestycjach.

Modernizacja produkcji

Chodzi o urządzenia, które podgrzewają slaby z pieców wielkopiecowych i przekształcają je w cieńszą stal. Według Nikkei urządzenia do walcowania na gorąco w Mon Valley są eksploatowane od około 90 lat.

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Nowe urządzenia mają zostać oddane do użytku w drugiej połowie 2029 roku. Według publikacji umożliwi to produkcję stali wyższej jakości.

Zobowiązania inwestycyjne

Modernizacja jest częścią zobowiązania Nippon Steel do zainwestowania 11 mld dolarów w US Steel do 2028 roku. Spółka podjęła to zobowiązanie po przejęciu US Steel w 2025 roku.

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