W Wielkiej Brytanii różnica w kosztach energii elektrycznej dla przedsiębiorstw hutniczych w porównaniu z Francją wzrosła do niemal 30 funtów za megawatogodzinę. To najwyższy poziom od trzech lat, wynika z analizy branżowej grupy lobbingowej UK Steel, o której informuje The Guardian.

W ubiegłym roku różnica wynosiła 18 funtów za MWh, a w 2022 roku, podczas kryzysu na światowym rynku gazu po inwazji Rosji na Ukrainę, sięgnęła 153 funtów za MWh. Jednocześnie różnica między cenami dla brytyjskich i niemieckich hutników nieco się w tym roku zmniejszyła — do około 12 funtów za MWh.

Wpływ cen gazu

Według publikacji wzrost cen energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii nasilił się po skoku światowych cen gazu w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Iran zamknął Cieśninę Ormuz w odpowiedzi na kampanię bombardowań prezydenta USA Donalda Trumpa, co spowodowało wzrost cen gazu.

Analitycy wiążą droższą energię elektryczną w Wielkiej Brytanii z zależnością kraju od produkcji energii z gazu. Na brytyjskim rynku hurtowa cena gazu określa koszt energii elektrycznej także ze źródeł, których produkcja kosztuje znacznie mniej, w tym elektrowni wiatrowych i słonecznych. We Francji ceny w dużej mierze zależą od energetyki jądrowej, a w Niemczech węgiel nadal odgrywa znaczącą rolę w produkcji energii elektrycznej.

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Propozycja ograniczenia cen

Porównanie z europejskimi producentami jest szczególnie ważne dla brytyjskiego przemysłu stalowego, ponieważ około 75% eksportu stali z kraju, wartego około 3 mld funtów, trafia do Unii Europejskiej.

Dyrektor generalny UK Steel Peter Brennan powiedział, że bezpośrednie subsydiowanie jest jedynym sposobem wsparcia hutników. Organizacja proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny energii elektrycznej; według jej szacunków kosztowałoby to około 51 mln funtów rocznie. Państwo rekompensowałoby różnicę w przypadku przekroczenia limitu, a przemysł zwracałby środki rządowi, gdy ceny spadałyby poniżej niego.

Rząd oświadczył, że obniża rachunki za energię elektryczną nawet o 25% dla ponad 10 tys. firm produkcyjnych oraz zmniejsza koszty setek najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw o około 1 mld funtów rocznie.

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