Firma South32 rozpoczęła konsultacje z pracownikami i wykonawcami w sprawie możliwych redukcji zatrudnienia w kopalni manganu Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) na wyspie Groote Eylandt na Terytorium Północnym Australii. Przedsiębiorstwo odczuło skutki kilku sezonów intensywnych opadów, powodzi i gwałtownego wzrostu kosztów produkcji.

Jak informuje ABC News, GEMCO musi obniżyć koszty o 129 mln dolarów po tym, jak w ostatnich latach koszty produkcji wzrosły o ponad 80%. Jednocześnie przedsiębiorstwo planuje w ciągu najbliższych dwóch lat wydać około 100 mln dolarów na nową infrastrukturę wodną, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych.

Skutki powodzi

Kopalnia i wyspa zostały poważnie dotknięte przez cyklon tropikalny Megan w marcu 2024 roku. Woda wypełniła wyrobiska, a intensywne opady uszkodziły ważny most i kilka dróg. Na sytuację wpłynęło również stałe przesączanie się wód gruntowych do wyrobisk.

W tym samym roku, podczas wysokiego przypływu, cyklon zepchnął załadowany masowiec MV Anikitos na nabrzeże towarowe na Groote Eylandt, w wyniku czego konstrukcja została zniszczona. Eksport rudy manganu z wyspy wznowiono dopiero w 2025 roku.

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Konsultacje z pracownikami

W South32 oświadczono, że firma zakończyła wewnętrzny przegląd działalności GEMCO z powodu trudniejszych warunków operacyjnych i rosnącej presji kosztowej. Spółka zweryfikowała zapotrzebowanie na personel i rozpoczęła konsultacje z pracownikami oraz wykonawcami, których mogą dotyczyć zmiany. Poinformowano również, że rozważone zostaną możliwości przeniesienia pracowników na inne stanowiska.

Przedstawiciele dwóch związków zawodowych reprezentujących personel GEMCO przypuszczają, że redukcje mogą przede wszystkim dotknąć pracowników biurowych. Przedstawiciel oddziału Terytorium Północnego Związku Pracowników Budownictwa, Leśnictwa i Sektora Morskiego oświadczył, że organizacja monitoruje, czy zmiany wpłyną na pracowników fizycznych. Według przedstawicieli związków zawodowych kierownictwo South32 ma przekazać pracownikom więcej informacji do końca tygodnia.

Zgodnie z układem zbiorowym pracy GEMCO firma jest zobowiązana do przeprowadzania konsultacji przed znaczącymi zmianami organizacyjnymi. Umowa wygasa pod koniec 2027 roku. Według oceny lokalnej rady ziem aborygeńskich wydobycie na wyspie może zakończyć się w ciągu najbliższych 10 lat.

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