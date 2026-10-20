Rząd Tasmanii w Australii zatwierdził pożyczkę do 20 mln dolarów dla zakładu manganu Liberty Bell Bay, choć wewnętrzny dokument ocenił wszystkie kategorie ryzyka tej transakcji jako wysokie. Środki miały zostać przeznaczone na zakup rudy i wznowienie działalności przedsiębiorstwa — jedynego zakładu manganu w kraju, informuje ABC News Australia.

Ryzyka pożyczki

W lipcu 2025 roku koordynator generalny Tasmanii John Perry poinformował władze, że Liberty Bell Bay może wyczerpać dostępny kapitał do końca miesiąca. Zalecił pilne udzielenie przedsiębiorstwu pożyczki, wskazując, że bez natychmiastowego finansowania istniało bardzo wysokie ryzyko, iż zakład nie będzie w stanie wznowić działalności.

W dokumencie wskazano również, że właściciele zakładu z GFG Group prawdopodobnie nie mogli lub nie chcieli zainwestować kapitału w przedsiębiorstwo. Biuro koordynatora generalnego oceniło wszystkie kategorie ryzyka pożyczki jako wysokie. W szczególności ostrzegano, że wartość zabezpieczenia może nie pokryć całej niespłaconej kwoty, a zatem rząd może nie odzyskać wszystkich środków.

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Opcje dla rządu

Jednocześnie w dokumencie stwierdzono, że konsekwencje bezczynności mogą być poważniejsze. Według szacunków urzędników zamknięcie Liberty Bell Bay mogłoby wpływać na gospodarkę stanu w wysokości 500 mln dolarów rocznie, gdyby zakład nie wznowił działalności.

Oprócz pożyczki rozważano odmowę wsparcia finansowego, ułatwienie „wypłacalnej” sprzedaży przedsiębiorstwa za pośrednictwem amerykańskiej firmy private equity White Oak, a także mniejszą pożyczkę pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, które pozwoliłoby na wszczęcie zewnętrznego zarządu nad zakładem. Wariant z White Oak uznano za większy niż potrzebny i taki, który nie zapewnia odpowiedniej wartości dla rządu Tasmanii. Inny wariant mógł być nie do przyjęcia dla GFG.

Zakład zakończył działalność w lipcu 2026 roku, po czym został zlikwidowany; pracę straciło ponad 200 osób. Administrator EY Parthenon uważa, że spółka mogła być niewypłacalna już od 1 maja 2025 roku. Jednocześnie dyrektorzy Liberty Bell Bay złożyli rządowi podpisane oświadczenie o wypłacalności w sierpniu 2025 roku. Minister biznesu, przemysłu i zasobów Tasmanii Felix Ellis oświadczył, że pożyczka była zabezpieczona, a środki przekazano bezpośrednio dostawcy rudy; wyznaczeni przez stan zarządcy próbują odzyskać pieniądze poprzez sprzedaż zabezpieczonej rudy.

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