Prezydent USA Donald Trump pod koniec września ogłosił plan firmy Mesabi Metallics, zakładający zainwestowanie 15 mld dolarów w budowę huty stali w stanie Iowa. Według niego zakład może stać się największym w kraju. Jednocześnie mieszkańcy miasteczka Weaver w pobliżu potencjalnej lokalizacji oraz przedstawiciele związków zawodowych wątpią, że projekt zostanie zrealizowany, informuje The Guardian.

Według szacunków Białego Domu podczas budowy zakład może stworzyć 6 tys. miejsc pracy, a po uruchomieniu — kolejne 1750. Biały Dom oszacował oczekiwaną aktywność gospodarczą związaną z projektem na 95 mld dolarów.

Miesiąc po ogłoszeniu mieszkańcy Weaver, gdzie mieszka 142 osoby, nie widzieli oznak rozpoczęcia prac budowlanych ani sprzętu na drogach w pobliżu rzeki Missisipi. Dokładna lokalizacja zakładu wciąż nie została ujawniona.

Ulgi podatkowe i planowane uruchomienie

Republikańska większość w legislaturze stanu Iowa szybko zatwierdziła 1,4 mld dolarów ulg podatkowych dla projektu. Rzecznik Mesabi Metallics Charles Sutton oświadczył, że firma oczekuje rozpoczęcia produkcji stali w 2030 roku na terenie we wschodniej części Iowa, a lokalizacja ma zostać wkrótce ogłoszona.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mesabi Metallics to firma z Minnesoty należąca do indyjskiego konglomeratu Essar Group. Republikańska kongresmenka Mariannette Miller-Meeks, reprezentująca południowo-wschodnią część Iowa, oświadczyła, że projekt na pewno zostanie zrealizowany, choć przedstawiciele okręgu i firmy nadal omawiają szczegóły.

Wątpliwości przed wyborami śródokresowymi

Ogłoszenie Trumpa nastąpiło nieco ponad miesiąc przed wyborami śródokresowymi do Kongresu USA. Weaver znajduje się w okręgu wyborczym uznawanym za jeden z najbardziej konkurencyjnych w stanie.

Właściciel baru i restauracji w Weaver Mike Strom poinformował, że sprawdzał publiczne rejestry, ale nie znalazł danych o sprzedaży działek, które mogłyby świadczyć o przygotowaniach do budowy. Zaznaczył, że uwierzy w projekt dopiero wtedy, gdy zobaczy realne oznaki jego realizacji.

Czytaj nas na