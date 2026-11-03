Włoskie miasto Tarent rozpoczęło operacje wyłączania wielkich pieców byłego zakładu hutniczego Ilva. Firma poinformowała o tym związki zawodowe we wtorek, 3 listopada, pisze ANSA English.

Orzeczenie sądu w sprawie produkcji gorącej

Wyłączanie rozpoczęło się po tym, jak włoski Sąd Najwyższy Kasacyjny w ubiegłym tygodniu oddalił odwołania administratorów przedsiębiorstwa wyznaczonych przez rząd oraz spółki AdI S.p.A., która jest właścicielem zakładu. Zaskarżali oni zamknięcie produkcji gorącej.

W lipcu sąd w Mediolanie uwzględnił wniosek złożony ze względów ochrony zdrowia przez członków stowarzyszenia rodziców oraz dziecko z rzadką mutacją genetyczną. Sąd nakazał wstrzymanie działalności produkcji gorącej w ciągu trzech miesięcy, jeśli z terenu nie zostanie usunięty cały azbest i nie zostaną podjęte działania mające obniżyć emisje pyłu zawieszonego do bezpiecznego poziomu.

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Niepewność dotycząca sprzedaży

Przyszłość zakładu, jego plan dekarbonizacji oraz przejście na produkcję elektryczną pozostają niepewne. Dotyczy to również miejsc pracy tysięcy pracowników przedsiębiorstwa i jego dostawców.

Według włoskich mediów konsorcjum włoskich firm kierowane przez federację hutniczą Federacciai, które wcześniej deklarowało zainteresowanie przedsiębiorstwem, może nie złożyć oferty nabycia jego produkcji walcowni na zimno. Prezes Federacciai Antonio Gozzi oświadczył, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta i zostanie ogłoszona po jej podjęciu.

Termin składania wiążących ofert upływa 8 listopada. Zainteresowanie zakupem przedsiębiorstwa wyrażały również indyjska grupa Jindal, czeska CE Industries oraz amerykańska prywatna grupa inwestycyjna Flacks. Rząd premier Giorgii Meloni nie wykluczył udziału państwa, powołując się na strategiczne znaczenie przemysłu stalowego.

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