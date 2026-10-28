W USA 34 demokratów z Izby Reprezentantów zwróciło się do Federalnej Komisji Handlu (FTC) z wezwaniem do zbadania doniesień o zawyżaniu cen w sieciach Dollar General, Family Dollar, 7-Eleven i Circle K. List z 28 października skierowano do przewodniczącego FTC Andrew Fergusona, informuje The Guardian.

Rozbieżności między cenami na półkach a przy kasie

Apel był reakcją na śledztwo gazety, które wykazało liczne przypadki, gdy cena na półce nie zgadzała się z kwotą przy kasie. Według dziennikarzy Dollar General nie przeszła ponad 4 300 stanowych kontroli dokładności cen w 23 stanach w ciągu trzech lat. Jej mniejsza konkurentka Family Dollar nie przeszła 2 100 takich kontroli w 20 stanach.

Podobne rozbieżności odnotowano także w sklepach 7-Eleven i Circle K. Skargi klientów oraz kontrole władz stanowych i lokalnych dotyczyły cen przekąsek, napojów, produktów higienicznych, wyrobów tytoniowych i leków. W niektórych sklepach, według śledztwa, cena benzyny przy dystrybutorach była wyższa niż cena wskazana na dużych tablicach przydrożnych.

Autorzy listu oświadczyli, że udokumentowane naruszenia nie ograniczają się do pojedynczych regionów ani kilku sklepów i mogą wskazywać na systemowy problem w działalności firm. Wszystkie cztery sieci w pisemnych komentarzach dla The Guardian oświadczyły, że dążą do zapewnienia zgodności cen przy kasie z cenami na półkach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozew przeciwko Dollar General

List kongresmenów wysłano dwa dni po tym, jak FTC wraz z 20 stanami wniosła federalny pozew przeciwko Dollar General. W pozwie firmę oskarżono o stosowanie niedokładnych praktyk cenowych, które, według powodów, wpływają na miliony zakupów. W dokumencie stwierdzono także, że firma od lat wiedziała o problemie, lecz go nie usunęła.

Dollar General poinformowała, że zamierza aktywnie bronić się w sądzie. Firma oświadczyła, że dąży do osiągnięcia stuprocentowej dokładności cen i współpracowała z FTC podczas jej dochodzenia.

Kongresmeni podkreślili, że na obszarach niedostatecznie obsługiwanych i na terenach wiejskich takie sklepy często są najbliższym miejscem, w którym ludzie mogą kupić żywność i towary pierwszej potrzeby. Ich zdaniem zwiększa to odpowiedzialność sieci handlowych za dokładność cen.

Czytaj nas na