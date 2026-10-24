Akcjonariusze australijskiej spółki górniczej South32 15 października zatwierdzili sprzedaż aktywów aluminiowych amerykańskiej firmie Alcoa. Transakcja, wyceniana na kwotę do 5,6 mld dolarów, nie obejmuje huty aluminium Mozal w Mozambiku, która od marca 2026 roku pozostaje w trybie konserwacji.

Jak informuje The Rio Times, South32 zachowa swój udział w Mozal, położonym około 20 kilometrów na zachód od stolicy Mozambiku, Maputo. Spółka oświadczała, że rozważa zbycie tego aktywa, jednak dotychczas nie ogłoszono nabywcy, wartości sprzedaży ani daty możliwego wznowienia produkcji.

Jakie aktywa nabędzie Alcoa

Sprzedaż obejmuje 86% rafinerii tlenku glinu Worsley Alumina w Australii Zachodniej, hutę aluminium Hillside w RPA, a także udziały w brazylijskich aktywach: 33% kopalni boksytu MRN, 36% rafinerii tlenku glinu Alumar i 40% huty aluminium Alumar.

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South32 ma otrzymać 3,1 mld dolarów w gotówce oraz 1 mld dolarów w nowych akcjach Alcoa. Wycena transakcji obejmuje również około 750 mln dolarów długu netto, który przejmie nabywca, oraz do 750 mln dolarów dodatkowych płatności zależnych od wskaźników cenowych. Alcoa przejmie także zobowiązania dotyczące oczyszczenia terenów o wartości przekraczającej 1 mld dolarów.

Przyszłość Mozal i terminy zamknięcia transakcji

South32 posiada 63,7% Mozal. Kolejne 3,9% należy do rządu Mozambiku w formie akcji uprzywilejowanych, a około 32% — do państwowej Industrial Development Corporation RPA. Zakład przeniesiono w tryb konserwacji 15 marca po wieloletnich bezowocnych negocjacjach dotyczących dostępnej ceny energii elektrycznej.

Aby sfinalizować sprzedaż, South32 musi uzyskać zgody regulacyjne oraz zezwolenia dotyczące inwestycji zagranicznych w Australii, RPA i innych krajach. Strony transakcji oczekują jej zamknięcia w pierwszej połowie 2027 roku; warunki muszą zostać spełnione do 29 czerwca 2027 roku, chyba że strony uzgodnią przedłużenie tego terminu.

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