W Stanach Zjednoczonych akcje producenta mikrochipów Advanced Micro Devices (AMD) wzrosły o 7,3% w handlu przed otwarciem rynku 4 listopada. Spółka prognozuje przyspieszenie wzrostu do 2027 roku, co uspokoiło inwestorów co do trwałości popytu na infrastrukturę sztucznej inteligencji, informuje Channel NewsAsia.

Od początku roku wartość akcji AMD wzrosła o około 126%. Jeśli wzrost przed otwarciem rynku się utrzyma, kapitalizacja rynkowa spółki może zwiększyć się o około 58 mld dolarów.

Prognoza na 2027 rok

Dyrektor generalna AMD Lisa Su oświadczyła, że spółka oczekuje wzrostu całkowitych przychodów o ponad 80% w 2027 roku. Według danych LSEG analitycy prognozowali wzrost o 77%.

Su powiedziała, że AMD widzi popyt w całej działalności związanej z centrami danych, w tym na procesory centralne i produkty dla AI. Według niej spółka przygotowywała się do takiej ekspansji przez kilka lat.

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Przychody z centrów danych

W trzecim kwartale przychody AMD w segmencie centrów danych wzrosły o 97%, do 8,55 mld dolarów. Przekroczyło to oczekiwania analityków na poziomie 8,20 mld dolarów.

Analitycy TD Cowen uważają, że mapa drogowa produktów AMD i rozbudowa jej ekosystemu oprogramowania mogą pomóc spółce zdobyć znaczący udział w rynku AI oraz wzmocnić pozycję głównej alternatywy dla Nvidii. Jednocześnie w Morgan Stanley ostrzegli, że obecnego wzrostu segmentu procesorów serwerowych nie należy uznawać za trwały ze względu na niedobory w branży, choć ich zdaniem AMD radzi sobie lepiej niż konkurenci.

AMD z Santa Clary ma wskaźnik ceny do prognozowanego zysku na poziomie około 31, podczas gdy dla Nvidii wynosi on 14, a dla Broadcomu 16,5.

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