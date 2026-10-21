W Australii akcje operatora centrów danych NextDC spadły o 44% we wczesnym handlu 21 października po tym, jak firma znacząco obniżyła prognozy przychodów na 2027 rok i zawiesiła nowe projekty deweloperskie. Jak informuje Channel NewsAsia, wskutek spadku notowań wartość rynkowa spółki zmniejszyła się o około 3,1 mld dolarów australijskich. Akcje NextDC były największymi przegranymi indeksu ASX200 i spadły do najniższego poziomu od 18 stycznia.

Opóźnienie przyłączenia w Melbourne

NextDC poinformowała, że opóźnienia w modernizacji sieci elektroenergetycznej w jednym z jej dużych obiektów w Melbourne przeniosą na kolejne okresy około 140 mln dolarów australijskich zakontraktowanych przychodów od klientów w bieżącym roku finansowym. Chodzi o centrum danych M3, dla którego kolejne zwiększenie dostaw energii elektrycznej jest obecnie oczekiwane w 2028 roku.

Jemena Electricity Networks zawiesiła część prac niezbędnych do zwiększenia zasilania M3 z powodu sprzeciwu społeczności i innych zainteresowanych stron. Nie oczekuje wznowienia tych prac przed lutym 2027 roku.

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Rewizja planów finansowych

NextDC obniżyła prognozę przychodów netto na 2027 rok do 475–500 mln dolarów australijskich z wcześniejszego przedziału 615–640 mln. Prognozę bazowego wskaźnika EBITDA na 2027 rok obniżono z 385–410 mln do 245–265 mln dolarów australijskich. Obie prognozy podano bez uwzględnienia kontraktów M3 dotkniętych opóźnieniami.

Firma oświadczyła również, że na czas nieokreślony odłoży wszystkie nowe projekty rozwojowe i nabywanie działek. NextDC rozważy opcje uwolnienia kapitału, w tym możliwą sprzedaż poszczególnych terenów pod zabudowę, oraz rozpoczęła szczegółowy przegląd programu wydatków. Prognozę nakładów inwestycyjnych na 2027 rok obniżono z 5,25–5,75 mld do 4,5–5 mld dolarów australijskich.

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