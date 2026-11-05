W Australii akcje operatora centrów danych NEXTDC wzrosły na początku sesji o 45,8%, do 9,52 dolara australijskiego. Wzrost nastąpił po tym, jak podmiot należący do Goodman Group i Digital Realty zaproponował nabycie do 9,9% akcji spółki. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Propozycja zakupu pakietu akcji

Jak informował Reuters, powołując się na term sheet, Goodman Group i Digital Realty zaproponowały nabycie do 9,9% NEXTDC w transakcji wartej około 715 mln dolarów australijskich, czyli 501,14 mln dolarów amerykańskich. W przypadku zakupu pakietu dwaj konkurujący operatorzy centrów danych uzyskaliby udział bliski 10% w NEXTDC.

Rada dyrektorów NEXTDC określiła pozasesyjne budowanie księgi popytu jako „oportunistyczne” i oświadczyła, że nie otrzymała propozycji przejęcia spółki. NEXTDC zaznaczyła również, że Goodman Group i Digital Realty poinformowały inwestorów, iż obecnie nie zamierzają złożyć propozycji przejęcia kontroli ani ogłosić oferty przejęcia, choć zastrzegły sobie prawo do zrobienia tego w przyszłości.

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Spadek w październiku

W październiku akcje NEXTDC straciły 45,8% wartości po tym, jak spółka poinformowała o opóźnieniu w dostawach energii elektrycznej na terenie M3 w Melbourne, zrewidowała prognozę na rok finansowy 2027 i odłożyła nowe projekty rozwojowe.

Spółka oświadczyła również, że na czas nieokreślony wstrzyma nabywanie gruntów, oceni możliwości uwolnienia kapitału, w tym sprzedaż poszczególnych działek pod zabudowę, oraz rozważy działające w dobrej wierze propozycje przejęcia na ich warunkach. Goodman Group i Digital Realty nie udzieliły Reutersowi natychmiastowego komentarza.

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