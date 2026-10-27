W Chinach akcje producenta robotów Unitree Robotics wzrosły o ponad 60% w mniej niż dwa tygodnie w związku z optymizmem dotyczącym robotów humanoidalnych. W poniedziałek papiery notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju zyskały 7,7%, a rano następnego dnia spadły o około 1%, częściowo korygując wcześniejszy wzrost.

Według Channel NewsAsia, akcje Unitree zamknęły się w poniedziałek na poziomie 672 juanów, wobec 405,10 juana 15 października. Poniedziałkowy wzrost nastąpił po tym, jak amerykański bank inwestycyjny JPMorgan podniósł rekomendację dla akcji spółki z „poniżej rynku” do „powyżej rynku” oraz zwiększył cenę docelową z 300 do 995 juanów.

Ocena perspektyw robotyki

Podwyższenie oceny przez JPMorgan nastąpiło po wypowiedzi założyciela Unitree, Wanga Xingxinga, który zasugerował, że znaczący przełom w fizycznej sztucznej inteligencji może nastąpić już w przyszłym roku. To szybciej niż wcześniejsze oceny, według których przełom mógł zająć do dziesięciu lat.

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Chiny uczyniły rozwój robotów humanoidalnych strategicznym priorytetem. Chińskie firmy prezentowały roboty zdolne do biegania, tańca i wykonywania sztuk walki, jednocześnie dążąc do rozszerzenia ich zastosowania w fabrykach, magazynach i domach. Morgan Stanley szacuje chiński rynek robotów humanoidalnych na 2 mld dolarów w tym roku i prognozuje jego wzrost do 15 mld dolarów do 2030 roku.

Ostrzeżenie spółki dla inwestorów

Pomimo ożywienia zainteresowania Unitree wezwała inwestorów do ostrożnej oceny komercyjnych perspektyw robotów humanoidalnych. 21 października spółka opublikowała komunikat dla giełdy po tym, jak jej akcje wzrosły o ponad 30% w ciągu trzech sesji giełdowych.

Spółka zaznaczyła, że branża znajduje się na wczesnym etapie komercjalizacji i mierzy się z niepewnością dotyczącą dojrzałości technologicznej, kształtowania się popytu na rynku końcowym oraz możliwości łańcucha produkcyjnego. Unitree zadebiutowała na giełdzie w Szanghaju w sierpniu: na początku notowań jej akcje otworzyły się 629% powyżej ceny IPO, jednak obecna wartość papierów nadal jest niższa od poziomu debiutu.

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