Alphabet poinformował o ujemnych wolnych przepływach pieniężnych w wysokości 9,07 mld USD, co znacząco przewyższyło oczekiwany przez analityków odpływ 36 mln USD. Firma aktywnie wydaje środki na zwiększanie mocy swojego biznesu chmurowego. Po publikacji wyników jej akcje straciły ponad 6% w handlu posesyjnym.

Informuje o tym Channel NewsAsia. Przychody Google Cloud w trzecim kwartale, który zakończył się we wrześniu, wzrosły ponad dwukrotnie — do 30,71 mld USD. Średnia prognoza analityków zakładała wzrost o 95,1%, do 29,57 mld USD.

Kontrakty korporacyjne

Google Cloud jest trzecim co do wielkości dostawcą usług chmurowych na świecie, po Amazon Web Services i Azure firmy Microsoft. Alphabet rozszerza kontrakty korporacyjne dzięki wieloletnim umowom dotyczącym infrastruktury chmurowej i AI w sektorach cyberbezpieczeństwa, handlu detalicznego i usług finansowych.

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Popyt przedsiębiorstw na przetwarzanie w chmurze do trenowania i stosowania modeli sztucznej inteligencji pozostawał wysoki przez cały rok. Wspierało to wykorzystanie centrów danych i skłaniało dużych dostawców usług chmurowych do przyspieszania wdrażania infrastruktury.

Wydatki na infrastrukturę AI

Według prognoz Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta wydadzą łącznie ponad 700 mld USD w 2026 roku na rozbudowę centrów danych dla AI, zakup chipów i wysokowydajnego sprzętu sieciowego. W branży nadal występują ograniczenia w dostawach zaawansowanych półprzewodników oraz dostępności mocy elektrycznej dla centrów danych.

Alphabet rozszerza możliwości świadczenia usług, wykorzystując własne procesory tensorowe wraz z procesorami graficznymi zewnętrznych producentów. W kwartale sprawozdawczym rozszerzyło się również zastosowanie rodziny modeli Gemini w oprogramowaniu korporacyjnym i na platformach dla deweloperów.

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