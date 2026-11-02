2 listopada w Londynie, w Wielkiej Brytanii, Alphabet, spółka matka Google, rozpoczął emisję obligacji denominowanych w euro o wartości 6 mld euro. Popyt inwestorów na papiery przekroczył 17 mld euro, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na memorandum jednego z banków organizujących transakcję.

Siedem serii obligacji

Spółka oferuje obligacje w siedmiu seriach z terminami wykupu od dwóch do 19 lat. Jedna seria ma zmienne oprocentowanie, a pozostałe sześć — stałe. Ostateczne ustalenie ceny papierów było oczekiwane później tego samego dnia.

To druga w tym roku emisja obligacji Alphabet denominowanych w euro. W maju spółka uplasowała papiery o wartości 9 mld euro w sześciu seriach, a w lutym przeprowadziła rzadką emisję 100-letnich obligacji w funtach szterlingach.

Finansowanie i wydatki

Alphabet poinformował, że przeznaczy wpływy netto na ogólne cele korporacyjne, w tym może wykorzystać je do spłaty niespłaconego zadłużenia. Wspólnymi organizatorami księgi popytu są Barclays, BNP Paribas i Deutsche Bank.

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W ostatnich tygodniach akcje i obligacje spółek technologicznych znajdowały się pod presją z powodu obaw dotyczących finansowania wysokich wydatków na sztuczną inteligencję oraz koniecznych zwrotów z takich inwestycji. Technologiczny indeks Nasdaq spadł w październiku o 5%.

Alphabet prognozuje całoroczne nakłady kapitałowe na poziomie do 205 mld dolarów. Na 30 września spółka zawarła również umowy najmu, głównie dotyczące centrów danych, które jeszcze nie weszły w życie: przyszłe płatności z ich tytułu wynoszą 130,5 mld dolarów i nie są jeszcze ujęte w bilansie.

Po publikacji raportu kwartalnego akcje Alphabet spadły w ubiegły czwartek o ponad 12%. Był to najgorszy dzień w historii spółki: jej wartość rynkowa zmniejszyła się o około 500 mld dolarów. W październiku notowane w USA akcje Alphabet straciły niemal 19% — był to ich najgorszy miesięczny wynik w historii.

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