Amazon planuje zainwestować w Niemczech ponad 16 mld euro w 2027 roku. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój chmury obliczeniowej, technologii sztucznej inteligencji, internetu satelitarnego oraz biznesu medialnego, informuje Channel NewsAsia.

Inwestycje w infrastrukturę chmurową

Pakiet inwestycyjny ogłoszono podczas szczytu Invest in Germany w Berlinie. W szczególności firma planuje przeznaczyć 4,8 mld euro na rozbudowę regionu chmurowego Amazon Web Services we Frankfurcie oraz infrastruktury dla SI.

Według Amazona od 2010 roku firma zainwestowała już w Niemczech ponad 100 mld euro. Nowe inwestycje są częścią rozszerzania europejskiej działalności firmy w warunkach rosnącego popytu na usługi sztucznej inteligencji oraz konkurencji firm technologicznych o rozwój infrastruktury chmurowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Logistyka, internet satelitarny i badania

Pakiet obejmuje również nowe projekty logistyczne, które według oczekiwań stworzą ponad 3 tysiące miejsc pracy. Amazon planuje rozwijać satelitarną sieć szerokopasmową Amazon Leo oraz tworzyć nowe projekty dla Prime Video.

Ponadto firma zamierza otworzyć w Berlinie drugie laboratorium badawcze robotyki i sztucznej inteligencji. W czerwcu 2024 roku Amazon ogłosił już inwestycje o wartości 10 mld euro w infrastrukturę chmurową i sieć logistyczną Niemiec, z czego 8,8 mld euro przeznaczono na centra danych AWS.

Czytaj nas na