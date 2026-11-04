W Stanach Zjednoczonych analitycy oczekują spadku porównywalnej sprzedaży McDonald’s w trzecim kwartale o 0,5%. Spółka ma opublikować kwartalne wyniki w środę przed otwarciem giełdy.

Prognozy dotyczące wyników

Jak podaje CNBC, analitycy ankietowani przez LSEG prognozują zysk McDonald’s na poziomie 3,38 dolara na akcję oraz przychody w wysokości 7,29 mld dolarów. Szacunek spadku porównywalnej sprzedaży w USA opiera się na danych StreetAccount.

W poprzednim kwartale dyrektor generalny McDonald’s Chris Kempczinski stwierdził, że amerykański biznes sieci nie spełnił oczekiwań. Według niego na wyniki wpłynęły nierówna realizacja ofert cenowych spółki oraz trudne wprowadzenie nowych pozycji menu.

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Zmiany i uwaga inwestorów

Następnie McDonald’s mianował Sky Anderson nową prezes spółki w USA. Inwestorzy będą również śledzić komentarze kierownictwa dotyczące początku czwartego kwartału. Kierownictwo Chipotle Mexican Grill poinformowało w ubiegłym tygodniu o osłabieniu ruchu w branży restauracyjnej w październiku.

W ciągu ostatniego roku akcje McDonald’s potaniały o około 11%. Według CNBC na notowania wpływają obawy inwestorów dotyczące amerykańskiego biznesu spółki, kosztowne plany modernizacji restauracji oraz ogólna sytuacja gospodarcza. Kapitalizacja rynkowa McDonald’s wynosi około 186 mld dolarów.

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