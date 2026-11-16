Anthropic przygotowuje się do historycznego debiutu giełdowego: ile wart jest konkurent OpenAI, na czym zarabia i jakie ryzyko ponoszą inwestorzy

Amerykańska firma Anthropic, która opracowuje sztuczną inteligencję Claude, przygotowuje się do wejścia na giełdę w listopadzie 2026 roku. Firma planuje pozyskać dziesiątki miliardów dolarów, a jej potencjalna kapitalizacja może przekroczyć 1,4 bln dolarów. Sprawi to, że ta oferta publiczna będzie jedną z największych w historii sektora technologicznego. Jednocześnie inwestorzy będą musieli wziąć pod uwagę nie tylko wzrost przychodów Anthropic, ale także ogromne wydatki na centra danych, konkurencję ze strony OpenAI oraz ryzyko spadku zainteresowania sztuczną inteligencją.

Zgodnie ze zaktualizowanym prospektem emisyjnym, opublikowanym przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Anthropic oferuje inwestorom 825 mln akcji po wstępnej cenie od 70 do 78 dolarów za sztukę. W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku firma osiągnęła ponad 33 mld dolarów przychodów, ale jej przyszłość zależy od zdolności do przekształcenia szybkiego wzrostu działalności w stabilny zysk.

UA.News wyjaśnia, ile warta jest firma Anthropic, w jaki sposób zarabia na Claude’u, dlaczego wydaje setki miliardów dolarów na infrastrukturę obliczeniową oraz co może się stać z jej akcjami, jeśli oczekiwania inwestorów dotyczące sztucznej inteligencji nie spełnią się.

Anthropic wchodzi na giełdę: ile pieniędzy planuje pozyskać firma

Anthropic zbliża się do jednej z największych ofert publicznych akcji w historii. Firma przeszła już kilka etapów przygotowań do IPO, ujawniła sprawozdania finansowe i przedstawiła inwestorom wstępne warunki sprzedaży akcji.

Zgodnie z dokumentami złożonymi w SEC firma oferuje 825 mln akcji klasy A. Spośród nich ponad 801 mln sprzedaje bezpośrednio Anthropic, a pozostałą część – dotychczasowi akcjonariusze.

Wstępny przedział cenowy wynosi 70–78 dolarów za akcję. Oznacza to, że łączna wartość oferty może wynieść około 57,8–64,4 mld dolarów. Jednocześnie nie wszystkie te środki trafią do samej spółki, ponieważ część akcji sprzedają obecni inwestorzy.

Przy górnej granicy przedziału cenowego wycena rynkowa Anthropic może przekroczyć 1,4 bln dolarów. Ostateczna kapitalizacja będzie zależała od ceny emisji, struktury kapitału akcyjnego oraz popytu na akcje.

Według informacji Financial Times bankierzy obsługujący IPO rozważali możliwość podwyższenia wyceny spółki do 1,5 bln dolarów lub więcej. Są to jednak oczekiwania uczestników rynku, a nie ostatecznie zatwierdzona wartość Anthropic.

Wstępne ustalenie ostatecznej ceny akcji spodziewane jest 18 listopada 2026 roku.

Zbliżająca się oferta będzie sprawdzianem gotowości rynku akcji do inwestowania w firmy opracowujące zaawansowane modele sztucznej inteligencji. Anthropic będzie musiało regularnie składać sprawozdania przed akcjonariuszami publicznymi, wyjaśniać wydatki i udowadniać, że inwestycje w moc obliczeniową zapewniają wystarczający zwrot finansowy.

Od startupu do firmy wartej bilion: jak rosła wycena Anthropic

Firma Anthropic została założona w 2021 roku przez byłych pracowników OpenAI, w szczególności Dario i Danielę Amodei. Firma skoncentrowała się na tworzeniu potężnych modeli językowych, zwracając szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo i kontrolowalność.

Głównym produktem stał się Claude — rodzina modeli sztucznej inteligencji wykorzystywanych do programowania, analizy dokumentów, przetwarzania informacji oraz automatyzacji procesów biznesowych.

W ciągu kilku lat firma Anthropic przekształciła się z niewielkiego projektu badawczego w jednego z najdroższych prywatnych twórców sztucznej inteligencji. W maju 2026 roku firma ogłosiła pozyskanie 65 mld dolarów inwestycji w ramach rundy finansowania serii H. Wówczas jej wycena osiągnęła 965 mld dolarów. Wśród czołowych inwestorów znalazły się Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks i Sequoia Capital.

Obecnie potencjalna wycena rzędu 1,4–1,5 bln dolarów oznacza dalszy wzrost wartości firmy w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Taki wzrost wartości wynika z oczekiwań, że sztuczna inteligencja stanie się istotną częścią światowej gospodarki. Jest ona już wykorzystywana do pisania kodu programowego, przygotowywania dokumentów, obsługi klientów oraz analizy danych finansowych.

Jednak wycena rynkowa Anthropic odzwierciedla nie tylko obecne wyniki działalności. Inwestorzy w rzeczywistości płacą za założenie, że za kilka lat firma będzie obsługiwać znacznie więcej klientów korporacyjnych, a wykorzystanie sztucznej inteligencji stanie się na tyle powszechne, że pozwoli pokryć ogromne koszty infrastrukturalne.

Ile zarabia Anthropic: przychody firmy wzrosły dziesięciokrotnie

Wyniki finansowe Anthropic wskazują na niezwykle szybki rozwój działalności. Zgodnie z prospektem emisyjnym w 2024 r. firma osiągnęła przychody w wysokości około 386 mln dolarów. W 2025 r. wskaźnik ten wzrósł do 4,585 mld dolarów.

Jeszcze bardziej wyraźne przyspieszenie nastąpiło w 2026 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy Anthropic osiągnęła przychody w wysokości 33,242 mld dolarów. Tylko w trzecim kwartale firma zarobiła 16,956 mld dolarów — około 12 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Należy jednak rozróżniać rzeczywisty przychód od wskaźnika annualized revenue run rate, z którego często korzystają firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Jest to hipotetyczny roczny przychód obliczony na podstawie bieżącego tempa sprzedaży. Na przykład, jeśli firma w ciągu jednego miesiąca osiągnęła 5 mld dolarów, jej roczne tempo przychodów wyniesie 60 mld dolarów. Nie oznacza to jednak, że zarobiła już taką kwotę w ciągu roku kalendarzowego.

W maju firma Anthropic poinformowała, że jej roczne tempo przychodów przekroczyło 47 mld dolarów. Dalszy wzrost sprzedaży świadczy o rosnącym popycie na Claude’a, jednak rzeczywiste wyniki finansowe należy oceniać na podstawie zamkniętych okresów sprawozdawczych.

Głównym źródłem przychodów firmy pozostaje komercyjne wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji. Anthropic czerpie zyski z płatnych subskrypcji Claude, produktów korporacyjnych oraz dostępu do modeli za pośrednictwem API. W tym ostatnim przypadku klienci płacą za wykorzystanie sztucznej inteligencji we własnych aplikacjach i systemach informatycznych.

Osobnym obszarem działalności jest Claude Code, który pomaga tworzyć, weryfikować i modyfikować kod programowy. Segment korporacyjny ma szczególne znaczenie dla przyszłej rentowności. Klienci biznesowi mogą regularnie opłacać znaczne ilości korzystania z modeli, co zapewnia bardziej przewidywalny popyt niż pojedyncze subskrypcje konsumenckie.

Jednocześnie szybki wzrost przychodów nie gwarantuje analogicznego wzrostu zysków. Każde nowe zapytanie skierowane do Claude’a wymaga zasobów obliczeniowych, a tworzenie bardziej wydajnych modeli wymaga dodatkowych inwestycji.

Miliardowe straty Anthropic: dlaczego wzrost przychodów nie oznacza rentowności

Pomimo gwałtownego wzrostu sprzedaży Anthropic pozostaje firmą o znacznych kosztach i złożonej strukturze finansowej. W 2025 roku firma odnotowała stratę netto w wysokości 41,965 mld dolarów. W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku strata netto wyniosła około 104 mld dolarów.

Jednak znaczną część strat księgowych stanowiły zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych związanych z wcześniejszymi inwestycjami oraz wzrostem wyceny firmy. Takich przeszacowań nie można automatycznie utożsamiać z faktycznym odpływem środków.

Dlatego też przy ocenie bieżącej działalności należy również uwzględnić wskaźniki operacyjne. Zgodnie z prezentacją finansową firmy Anthropic dla inwestorów skorygowany wynik operacyjny za dziewięć miesięcy 2026 r. wyniósł plus 4,081 mld dolarów. W analogicznym okresie 2025 roku spółka odnotowała skorygowaną stratę operacyjną w wysokości 3,1 mld dolarów.

W trzecim kwartale 2026 r. skorygowany zysk operacyjny osiągnął poziom 2,463 mld dolarów. Świadczy to o poprawie wyników finansowych podstawowej działalności, nie oznacza jednak, że firma Anthropic stała się już rentowna zgodnie ze wszystkimi standardami rachunkowości.

Dla przyszłych akcjonariuszy istotne będzie pytanie, czy firma będzie w stanie utrzymać dodatni wynik operacyjny, jednocześnie zwiększając inwestycje w nowe modele i infrastrukturę.

Rynek sztucznej inteligencji różni się bowiem od rynku klasycznego oprogramowania. Po stworzeniu zwykłego programu koszty obsługi dodatkowego użytkownika są często stosunkowo niewielkie. W przypadku generatywnej sztucznej inteligencji każde wywołanie modelu wymaga pracy kosztownego sprzętu.

Ile Anthropic wydaje na centra danych i obliczenia

Największym problemem finansowym dla twórców zaawansowanej sztucznej inteligencji pozostaje moc obliczeniowa. Współczesne modele wymagają tysięcy specjalistycznych procesorów, ogromnych ilości energii elektrycznej, systemów chłodzenia oraz szybkiej infrastruktury sieciowej.

W 2025 roku wydatki firmy Anthropic na obliczenia i infrastrukturę wyniosły 7,326 mld dolarów. W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku wzrosły one do 18,808 mld dolarów. Tylko w trzecim kwartale firma wydała na te potrzeby 9,863 mld dolarów.

Jednak największą uwagę inwestorów przyciągają przyszłe zobowiązania. W zaktualizowanym prospekcie emisyjnym Anthropic poinformowała o łącznych zobowiązaniach umownych z tytułu zakupów i wynajmu w wysokości około 900,9 mld dolarów, związanych głównie z infrastrukturą obliczeniową.

Z tej kwoty firma spodziewa się wydać około 451,6 mld dolarów do końca 2030 roku. Pozostała część zobowiązań przypada głównie na okres do 2045 roku. Około 70,7 mld dolarów przewidziano w ciągu 12 miesięcy po 30 września 2026 roku.

Nie oznacza to, że firma Anthropic wydała już prawie bilion dolarów. Chodzi o przyszłe płatności wynikające z umów, rozłożone na wiele lat. Jednak ich skala pokazuje, jak kapitałochłonna stała się branża zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Firmy muszą zapewnić stały dostęp do sprzętu, utrzymywać działanie usług dla milionów użytkowników oraz regularnie szkolić nowe generacje sztucznej inteligencji. Niedobór procesorów, wzrost cen energii elektrycznej, opóźnienia w budowie centrów danych lub zmiany warunków umów dotyczących usług w chmurze mogą mieć bezpośredni wpływ na koszt własny usług.

Głównym ryzykiem jest to, że Anthropic podejmuje długoterminowe zobowiązania finansowe w branży, której rozwój technologiczny trudno przewidzieć nawet na kilka lat.

Anthropic kontra OpenAI: kto wygrywa walkę o rynek sztucznej inteligencji

Głównym konkurentem Anthropic pozostaje OpenAI — twórca ChatGPT i modeli GPT. Obie firmy tworzą potężne systemy generatywnej sztucznej inteligencji, jednak ich strategie komercyjne wykazują pewne różnice.

OpenAI poświęca znaczną uwagę masowemu rynkowi konsumenckiemu. ChatGPT jest wykorzystywany do nauki, pracy, wyszukiwania informacji, tworzenia treści oraz wykonywania codziennych zadań.

Anthropic również rozwija produkty konsumenckie, ale ważną rolę w jej działalności odgrywają klienci korporacyjni, twórcy oprogramowania oraz firmy, które integrują Claude’a ze swoimi produktami.

Szczególnie widoczna stała się konkurencja w segmencie narzędzi programistycznych. Claude Code i Codex firmy OpenAI pomagają programistom zautomatyzować pracę z kodem. Narzędzia te stopniowo przechodzą od generowania pojedynczych funkcji do wykonywania bardziej złożonych zadań w projektach programistycznych.

Skala finansowa konkurentów również szybko rośnie. W marcu 2026 roku OpenAI ogłosiło pozyskanie 122 mld dolarów nowego finansowania. Firma zaznaczyła wówczas, że jej miesięczny przychód osiągnął 2 mld dolarów, co odpowiadało rocznemu tempu na poziomie około 24 mld dolarów.

Dla porównania, rzeczywisty przychód firmy Anthropic tylko w trzecim kwartale 2026 roku wyniósł prawie 17 mld dolarów. Jednak bezpośrednie porównanie takich wskaźników wymaga ostrożności: firmy mogą w różny sposób uwzględniać przychody z partnerstw w chmurze, a opublikowane dane dotyczą różnych okresów sprawozdawczych.

Oprócz OpenAI firma Anthropic konkuruje z Google, Meta, xAI i innymi twórcami sztucznej inteligencji. Google dysponuje własną linią modeli Gemini, rozwiniętą infrastrukturą chmurową oraz dostępem do szerokiego grona użytkowników. Meta rozwija ekosystem otwartych modeli, który może wywierać presję cenową na komercyjne usługi AI.

W rezultacie Anthropic musi jednocześnie inwestować w jakość modeli, szybkość ich działania, bezpieczeństwo oraz obniżanie kosztów obliczeń. Nawet niewielkie opóźnienie technologiczne może skłonić klientów korporacyjnych do ponownego rozważenia wyboru dostawcy sztucznej inteligencji.

Dlaczego inwestorzy są gotowi zapłacić biliony dolarów za Anthropic

Potencjalna wycena Anthropic na ponad 1,4 bln dolarów wydaje się szczególnie imponująca, biorąc pod uwagę, że firma została założona zaledwie pięć lat temu. Inwestorzy postrzegają ją jednak przede wszystkim jako przyszłego dostawcę podstawowej technologii dla światowej gospodarki.

Jeśli sztuczna inteligencja stanie się nieodłączną częścią większości oprogramowania i dużych przedsiębiorstw, twórcy wiodących modeli będą mogli ubiegać się o znaczną część nowego rynku.

Jednak wysoka wycena oznacza również wysokie oczekiwania co do przyszłych wyników. Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę hipotetyczną kapitalizację rynkową w wysokości 1,4 bln USD oraz faktyczny przychód Anthropic za rok 2025 wynoszący 4,585 mld USD, stosunek wartości firmy do rocznego przychodu przekroczy 300.

Wskaźnik ten nie jest zbyt miarodajny dla tak szybko rozwijającej się firmy, ponieważ opiera się na już nieaktualnych danych dotyczących przychodów. Jeśli natomiast hipotetycznie przeliczymy przychód z trzeciego kwartału 2026 r. na roczną stopę wzrostu, otrzymamy około 67,8 mld dolarów. Przy takiej podstawie stosunek kapitalizacji do przychodu wyniesie około 21.

Jednak ta kalkulacja również nie stanowi prognozy rzeczywistych przychodów za cały rok 2026. Według informacji agencji Reuters, szacunki bankowe wykorzystywane podczas przygotowań do IPO przewidują, że firma może osiągnąć w 2028 roku przychody rzędu około 270–280 mld dolarów.

Czy firma Anthropic może ucierpieć na skutek spadku zainteresowania sztuczną inteligencją

Jednym z głównych zagrożeń związanych z przyszłą ofertą publiczną jest możliwe osłabienie zainteresowania inwestorów spółkami związanymi ze sztuczną inteligencją.

W ostatnich latach sektor technologiczny pozyskiwał ogromne ilości kapitału dzięki oczekiwaniom, że sztuczna inteligencja radykalnie zmieni gospodarkę. Jednak rynki finansowe nie mogą w nieskończoność wyceniać spółek wyłącznie na podstawie przyszłych perspektyw.

W przypadku Anthropic istnieje kilka głównych zagrożeń. Pierwszym z nich jest spowolnienie popytu. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną ograniczać budżety na sztuczną inteligencję lub stwierdzą, że automatyzacja przynosi mniejsze korzyści ekonomiczne niż oczekiwano, tempo wzrostu przychodów Anthropic może ulec spowolnieniu.

Drugie to konkurencja cenowa. Jeśli różnice między modelami będą się zmniejszać, klienci będą mieli większe możliwości wyboru dostawcy na podstawie ceny. Może to zmusić firmę Anthropic do obniżenia stawek i zmniejszenia rentowności.

Trzecie ryzyko to koszty infrastruktury. Anthropic ma już znaczne długoterminowe zobowiązania. Jeśli popyt na sztuczną inteligencję będzie rósł wolniej niż oczekiwano, firma może stanąć przed koniecznością opłacania mocy obliczeniowych, które nie zapewniają planowanych przychodów.

Czwarte ryzyko to zmiany technologiczne. Pojawienie się bardziej wydajnych modeli, nowych architektur lub konkurentów o niższych kosztach produkcji może zmienić ekonomię branży.

Osobną kwestią pozostają ryzyka regulacyjne, kwestie praw autorskich, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz ewentualnego wykorzystania zaawansowanych modeli w szkodliwych celach.

Wszystkie te zagrożenia firma Anthropic opisuje w sekcji poświęconej ryzyku w swoim prospekcie emisyjnym. Wreszcie istnieje ryzyko przeszacowania. Nawet jeśli firma Anthropic będzie nadal zwiększać przychody, jej akcje mogą stracić na wartości, jeśli wyniki finansowe okażą się niższe od niezwykle wysokich oczekiwań inwestorów.

Firma nie musi koniecznie przejść do wzrostu przynoszącego straty, aby stracić część kapitalizacji. Czasami wystarczy, że tempo rozwoju przestanie uzasadniać premię wliczoną w cenę.

Co debiut giełdowy Anthropic będzie oznaczał dla OpenAI i całego rynku sztucznej inteligencji

Wejście Anthropic na giełdę może stać się ważnym wydarzeniem dla całej branży generatywnej sztucznej inteligencji. Rynek publiczny zyska możliwość bezpośredniej oceny jednego z czołowych twórców zaawansowanych modeli. Do tej pory inwestorzy inwestowali w sztuczną inteligencję głównie poprzez akcje producentów procesorów, dostawców usług w chmurze oraz dużych korporacji technologicznych.

Anthropic zaproponuje inny model inwestowania — bezpośredni udział w działalności firmy, której głównym produktem jest sztuczna inteligencja. Dla OpenAI stworzy to dodatkowy punkt odniesienia dla wyceny rynkowej.

Jeśli Anthropic z powodzeniem przeprowadzi ofertę publiczną i utrzyma wysoką kapitalizację po rozpoczęciu notowań, może to wzmocnić zainteresowanie inwestorów przyszłą ofertą publiczną OpenAI.

Jeśli natomiast akcje Anthropic po debiucie giełdowym znacznie stracą na wartości, inwestorzy mogą ostrożniej oceniać również innych twórców sztucznej inteligencji. Konsekwencje odczują również producenci procesorów, operatorzy centrów danych i firmy oferujące usługi w chmurze.

Ambitne plany infrastrukturalne Anthropic napędzają popyt na sprzęt obliczeniowy, moce energetyczne i centra danych. Jeśli jednak firmy będą zmuszone do rewizji programów inwestycyjnych, może to wpłynąć na zamówienia dla ich partnerów technologicznych.

W ten sposób debiut giełdowy firmy Anthropic stanie się sprawdzianem tego, ile publiczny rynek kapitałowy jest gotów zapłacić za przyszłe możliwości sztucznej inteligencji.

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