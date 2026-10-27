Niderlandzki producent sprzętu dla branży półprzewodników ASM International oczekuje osiągnięcia celu sprzedażowego wyznaczonego na 2030 rok już w 2027 r. Spółka prognozuje, że jej przychody w 2027 r. przekroczą 5,7 mld euro przy stałych kursach walut.

Prognoza na czwarty kwartał

Jak podaje Channel NewsAsia, ASM oczekuje również przychodów w czwartym kwartale na poziomie 1,23 mld euro z możliwym odchyleniem wynoszącym 5%. To więcej niż średnia prognoza analityków ankietowanych przez LSEG, która wynosiła 1,18 mld euro. Po przeliczeniu według kursu podanego w publikacji prognoza spółki odpowiada około 1,37 mld dolarów.

Analitycy LSEG wcześniej oczekiwali, że przychody ASM w 2027 r. wyniosą 5,41 mld euro. Analityk Degroof Petercam Michael Roeg określił wyniki spółki jako potrójne przekroczenie oczekiwań, wskazując na lepsze od prognoz przychody za trzeci kwartał, a także prognozy kwartalne i roczne.

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Inwestycje w sztuczną inteligencję

Sprzedaż ASM w trzecim kwartale osiągnęła 1,16 mld euro wobec prognozy analityków wynoszącej 1,10 mld euro. Źródło wskazuje, że inwestycje w moce produkcyjne związane ze sztuczną inteligencją przyczyniają się do wcześniejszego osiągnięcia celu na 2030 rok.

ASM produkuje urządzenia do nanoszenia ultracienkich warstw materiału na płytki krzemowe. Spółka specjalizuje się w technologii osadzania warstw atomowych, w której powłoki tworzone są po jednej warstwie atomowej; technologia ta jest niezbędna do produkcji najnowocześniejszych modeli chipów.

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