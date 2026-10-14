Niderlandzka firma ASML 14 października prognozowała, że jej sprzedaż netto w czwartym kwartale 2026 roku wyniesie od 14,2 mld euro do 15,2 mld euro. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters. Prognozę wspiera utrzymujący się popyt na sprzęt do produkcji chipów związany z rozwojem sztucznej inteligencji.

Prognoza sprzedaży i marży

ASML oczekuje również marży brutto na poziomie około 57%. W przeliczeniu na dolary firma szacuje kwartalną sprzedaż netto na 15,9–17 mld dolarów. ASML produkuje sprzęt do wytwarzania półprzewodników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali średnio sprzedaży netto na poziomie 14,19 mld euro oraz marży brutto wynoszącej 55,4%. Tym samym dolna granica prognozy ASML nieznacznie przewyższa oczekiwania analityków dotyczące sprzedaży, a prognoza marży jest wyższa od ich szacunku.

Prognoza na 2026 rok

ASML zawęziła również własną prognozę na 2026 rok. Do przeliczenia w komunikacie podano kurs: 1 dolar odpowiada 0,8924 euro.

Czytaj nas na