Linie lotnicze w różnych regionach coraz mniej chętnie zawierają nowe umowy, aby zablokować przyszłe koszty paliwa lotniczego w obliczu wysokich cen. Ceny paliwa odrzutowego są około dwukrotnie wyższe niż przed wojną z Iranem, a przewoźnicy ostrzegają, że mogą podnosić taryfy, aby zrekompensować koszty — podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Wysokie ceny zmieniają strategie przewoźników

Hedging umożliwia z wyprzedzeniem ustalenie ceny paliwa i zabezpieczenie się przed jej wzrostem. Jednocześnie takie programy wymagają premii, zabezpieczenia lub innych kosztów. Jeśli firma ustali obecne wysokie ceny, a napięcia geopolityczne osłabną, ryzykuje, że będzie nadal kupować paliwo drożej niż po cenie rynkowej.

Dyrektor generalny AirAsia Tony Fernandes powiedział, że większość programów hedgingowych dobiega końca. Według niego malezyjski przewoźnik uwzględnia w swoich kalkulacjach 12 miesięcy wysokich cen ropy i nie modeluje scenariusza ich spadku. Wskazał dwa główne sposoby reagowania na sytuację: ograniczanie kosztów lub podnoszenie taryf.

Finnair w tym miesiącu przestał dodawać nowe zabezpieczenia po wzroście cen paliwa. Średni poziom hedgingu linii na 2027 rok wynosi 34%. Dyrektorka finansowa przewoźnika Pia Aaltonen-Forsell zaznaczyła, że zawieranie nowych kontraktów przy obecnych cenach jest droższe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Presja na ceny biletów może nasilić się w 2027 roku

Paliwo lotnicze stanowi od 30% do 40% kosztów linii lotniczych. Europejscy i azjatyccy przewoźnicy historycznie aktywniej zabezpieczali te koszty niż firmy amerykańskie, z których wiele wcześniej zrezygnowało z tej praktyki po nieudanych zakładach dotyczących cen ropy.

Dyrektor generalny Ryanair Michael O'Leary uważa, że do lata 2027 roku żadna europejska linia lotnicza, w tym Ryanair, nie będzie odpowiednio zabezpieczona. Jego zdaniem ceny biletów lotniczych mogą z tego powodu wzrosnąć o 15–20%. Ryanair we wrześniu przestał zabezpieczać ceny paliwa, choć na rok kończący się w marcu 2027 roku firma ustaliła już ceny dla około 80% swojego zapotrzebowania na paliwo lotnicze.

Tymczasem tania linia Norwegian Air Shuttle poinformowała, że musiała wycofać część podwyżek cen wprowadzonych po rozpoczęciu wojny z Iranem: pasażerowie nie byli gotowi płacić więcej. We wrześniu ceny biletów lotniczych w Unii Europejskiej wzrosły o 5,8% rok do roku, a w Stanach Zjednoczonych — o ponad 20%.

Czytaj nas na