Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) bada okoliczności fiaska pierwszej oferty publicznej operatora centrów danych dla sztucznej inteligencji Firmus, która miała przynieść 5 mld USD. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Kontrola regulatora

Przewodnicząca ASIC Sarah Court oświadczyła podczas przesłuchania z udziałem australijskich ustawodawców, że regulator nie wszczął jeszcze formalnego dochodzenia. Jednocześnie komisja już kontaktowała się z bankami, które kierowały ofertą akcji.

Według Court ASIC rozpatruje szeroki zakres kwestii opisywanych przez media, w tym kontaktuje się ze wspólnymi głównymi menedżerami transakcji. Określiła fiasko oferty jako istotne wydarzenie, które regulator musi dokładnie zbadać.

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Plany Firmus nie doszły do skutku

Planowane IPO Firmus upadło 9 października z powodu niewystarczającego poparcia inwestorów. Mogło stać się drugim co do wielkości w historii Australii. Wspierana przez Nvidię firma planowała pozyskać 5 mld USD i osiągnąć wycenę 30,6 mld USD — trzykrotnie wyższą niż podczas prywatnej rundy pozyskiwania kapitału w sierpniu.

Wspólnymi głównymi menedżerami transakcji były Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley oraz firma brokerska Morgans. Morgan Stanley i JPMorgan odmówiły komentarza w sprawie zapytań ASIC, natomiast Bank of America i Morgans nie odpowiedziały na zapytanie Reutersa do czasu publikacji.

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