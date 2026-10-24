AWS w dużej mierze wyprzedał moce na 2027 rok — Channel NewsAsia

Dyrektor generalny Amazonu Andy Jassy oświadczył, że moce obliczeniowe w chmurze Amazon Web Services na 2027 rok zostały w dużej mierze już wyprzedane. Jak powiedział, znaczna część mocy na 2028 rok również jest już objęta zobowiązaniami wobec klientów z powodu rosnącego popytu na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Popyt na infrastrukturę AI

Jak informuje Channel NewsAsia, Jassy złożył to oświadczenie podczas wideopodcastu ze współzałożycielem Andreessen Horowitz Benem Horowitzem i partnerem generalnym firmy Erikiem Torenbergiem. Zaznaczył, że Amazonowi trudno nadążyć za popytem ze strony laboratoriów sztucznej inteligencji i klientów korporacyjnych.

Według Jassy'ego firma pozostawia część mocy dla usług na żądanie, a także dla Bedrock i EC2. Jednocześnie duże ilości zasobów chmurowych na 2027 rok zostały już zakontraktowane.

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Inwestycje i usługi AWS

Wcześniej Amazon informował o zamiarze wydania około 220 mld dolarów na inwestycje kapitałowe w 2026 roku. Jassy powiedział, że firma mogłaby zainwestować jeszcze więcej, ponieważ moce chmurowe na 2026 rok zostały już wyprzedane.

EC2 to usługa AWS zapewniająca serwery chmurowe do uruchamiania aplikacji. Bedrock daje klientom dostęp do modeli sztucznej inteligencji do tworzenia generatywnych aplikacji AI. Amazon ma opublikować wyniki za trzeci kwartał 29 października.

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