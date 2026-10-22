Azjatyckie rynki akcji spadły we wczesnym handlu 22 października: inwestorzy oceniali kwartalne wyniki spółek technologicznych, wydatki na rozwój sztucznej inteligencji oraz napięcia geopolityczne w regionie Zatoki. Jak podaje Channel NewsAsia, najszerszy indeks MSCI akcji Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii stracił 0,2% i zmierzał ku czwartemu z rzędu tygodniowi spadków.

Japoński indeks Nikkei po początkowych wzrostach spadł o 0,4%, a akcje południowokoreańskie straciły ponad 1%. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,4% do 7765,8 punktu. Dzień wcześniej technologiczny Nasdaq przewodził wzrostom na Wall Street po lepszych od oczekiwań wynikach dużych spółek, co nieco złagodziło obawy inwestorów dotyczące zwrotu z wielkoskalowych inwestycji w AI.

Wyniki spółek technologicznych

Space X poinformowała o pierwszym zysku jako spółka publiczna, Meta przekroczyła oczekiwania dotyczące przychodów za trzeci kwartał, a producent serwerów AI Super Micro prognozował kwartalne przychody i marże powyżej szacunków. Jednocześnie zamiar Meta wyemitowania zwykłych akcji klasy C bez prawa głosu ponownie zwrócił uwagę na wydatki firmy na sztuczną inteligencję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Starszy analityk rynków finansowych Capital.com Kyle Rodda powiedział, że inwestorzy nadal oceniają opublikowane wyniki. Według niego aktywna faza sezonu wyników zbiega się z niepewnością przed decyzją Rezerwy Federalnej USA, ryzykami geopolitycznymi oraz wyborami połówkowymi w USA.

Ropa drożeje

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o 4,2 punktu bazowego do 5,1065%, a rentowność 30-letnich papierów obniżyła się do najniższego poziomu od tygodnia, 5,3968%. Ropa Brent zdrożała o 1,1% do 110,03 dolara za baryłkę, zbliżając się do pięciomiesięcznego maksimum.

USA nakazały swoim dyplomatom opuścić Arabię Saudyjską w związku z atakami Huti. The New York Times poinformował również, że wojska USA i Izraela opracowały konkretne plany nowych ataków na Iran po wyborach połówkowych w USA, wyznaczonych na 3 listopada. Tymczasem indeks dolara spadł do 102,2, złoto nieznacznie potaniało do 4115,5 dolara za uncję, a bitcoin stracił 0,4%, do 84 284,05 dolara.

Czytaj nas na