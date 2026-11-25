Największe sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw. Średnia cena litra benzyny A-95 wynosi 82,45 hrywien, a oleju napędowego — 98,18 hrywien.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z 24 listopada w sieci Okko cena autogazu spadła o 40 kop./l. W sieci WOG ceny benzyny A-95 i A-95+ spadły o 2 hrywny za litr, a oleju napędowego – o 1 hrywnę za litr. W sieci Socar cena benzyny A-100 spadła o 3 hrywny za litr.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 1 hrywnę za litr. W sieci KLO ceny benzyny A-92, A-95, A-95+, A-100 oraz zwykłego i premium oleju napędowego spadły o 1,2 hrywny za litr.

Najniższą cenę benzyny A-95 spośród sieci odnotowano w KLO – 78,70 hrywien za litr. Najdrożej ten rodzaj paliwa kosztuje w Socar – 88,90 hrywien za litr. Najtańszy olej napędowy spośród aktualnych ofert sprzedaje sieć KLO – 94,70 UAH/l. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego – w sieci Socar, 103 UAH/l.

Gaz samochodowy jest najdroższy w sieciach Okko, Socar i WOG – 63,50 UAH/l. Najniższa wartość w tabeli to 59,99 UAH/l w sieci „BRSM-Nafta”.

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa w cenie 50–75 UAH za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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