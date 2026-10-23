Bank Przemysłu Nigerii (BOI) poinformował, że w 2025 roku udzielił finansowania o wartości 644,9 mld ₦ dla 12 501 przedsiębiorstw. To o 26% więcej niż 510,9 mld ₦ wypłaconych w 2024 roku. Według szacunków banku finansowanie to pomogło utworzyć lub utrzymać 1,68 mln miejsc pracy.

O wynikach na spotkaniu z redaktorami działów gospodarczych w Lagos poinformował dyrektor zarządzający i dyrektor generalny BOI Olasupo Olusi, podaje Premium Times Nigeria. Według BOI kwota 644,9 mld ₦ była największą wartością wypłat w historii banku.

Strategia do 2027 roku

BOI realizuje trzyletnią strategię zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju przemysłowego Nigerii na lata 2025–2027. W ramach celu 2X bank dąży do podwojenia portfela kredytowego i wolumenu wypłat w ciągu trzech lat.

Strategia przewiduje skierowanie 35% finansowania do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jedna czwarta kredytowania ma zostać przeznaczona na infrastrukturę, elektroenergetykę, transport i logistykę. Co najmniej 15% finansowania ma trafiać do przedsiębiorstw należących do kobiet, a 20% wypłat dla małych i średnich firm — do przedsiębiorstw należących do młodych ludzi lub przez nich zarządzanych.

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W 2025 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały 41% finansowania BOI, przekraczając cel na poziomie 35%. Przedsiębiorstwa należące do kobiet otrzymały 120,9 mld ₦, a udział firm kobiecych i młodzieżowych w wypłatach wyniósł po 20%.

Infrastruktura i pozyskiwanie środków

BOI skierował ponad 108 mld ₦ na projekty infrastrukturalne. W szczególności bank sfinansował 100 minisieci zapewniających energię elektryczną przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym, a także szerokopasmowe połączenie z internetem dla ponad 700 społeczności.

Według Olusiego w ciągu trzech lat BOI pozyskał dla nigeryjskiego przemysłu ponad 2,2 mld euro i 250 mld ₦ nowego finansowania. Transakcje te obejmują kredyt konsorcjalny o wartości 1,879 mld euro w 2024 roku, 210 mln euro od międzynarodowych partnerów rozwojowych w 2025 roku oraz obligacje rozwojowe o wartości 250 mld ₦ w 2026 roku.

Bank oświadczył również, że zrealizował ponad 95% rządowego programu wsparcia o wartości 200 mld ₦. Według BOI środki z programu objęły 957 400 odbiorców grantów, 9 000 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 104 dużych producentów.

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