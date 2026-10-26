Bank of America, Citi, Morgan Stanley i Blackstone zapewnią 63 mld USD finansowania na zakup akceleratorów AI i sprzętu sieciowego Broadcom dla Anthropic, twórcy Claude. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Struktura finansowania

Transakcja zostanie zrealizowana za pośrednictwem nowo utworzonej spółki celowej. Kupi ona akceleratory AI i sprzęt sieciowy Broadcom, a następnie będzie je wynajmować Anthropic.

Bank of America, Citi i Morgan Stanley organizują finansowanie z zabezpieczeniem pierwszego stopnia. Blackstone zapewni uzgodnioną część finansowania z zabezpieczeniem drugiego stopnia.

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Broadcom zapewni również kredytodawcom długu senioralnego wsparcie wartości rezydualnej aktywów. Spółka zgodziła się pokryć ewentualny spadek ich wartości do wysokości długu pierwszego stopnia, jednak wielkości tego długu nie ujawniono.

Dostawy w 2027 roku

Dostawy sprzętu mają rozpocząć się w 2027 roku w ramach wcześniej ogłoszonej umowy Broadcom i Anthropic dotyczącej strategicznych mocy obliczeniowych.

Wcześniej Apollo i Blackstone uzgodniły finansowanie rozszerzenia mocy obliczeniowych AI Anthropic o 35 mld USD w ramach wcześniejszego porozumienia z Broadcom. Nowa transakcja jest jedną z największych operacji zadłużeniowych związanych z rozbudową infrastruktury sztucznej inteligencji.

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