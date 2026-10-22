Brytyjski bank Barclays planuje zlikwidować 5 tys. miejsc pracy — około 5% całkowitego zatrudnienia. Wynika to z opublikowanego w czwartek raportu banku za trzeci kwartał. O planach informuje CNBC.

Obniżenie kosztów na inwestycje

Barclays oświadczył, że strukturalnie zmniejsza bazę kosztową, aby stworzyć zasoby na inwestycje. Bank nazwał planowane zmiany częścią takiego podejścia do kosztów.

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W Barclays powiązano redukcje z uproszczeniem organizacyjnym i zmianami technologicznymi. Według oceny banku skuteczność tych zmian zapewnia wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Funkcje pomocnicze

Redukcje dotkną przede wszystkim pracowników pełniących funkcje pomocnicze, poinformował Barclays. Bank zaliczył do takich funkcji między innymi programistów. Ogłoszony plan zakłada łącznie likwidację 5 tys. miejsc pracy.

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