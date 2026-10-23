W Japonii inflacja bazowa przyspieszyła we wrześniu do 2,1%, co było najwyższym poziomem od początku 2026 roku. W sierpniu wynosiła 1,7%.

Prognoza analityków

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen świeżej żywności, była zgodna z prognozą ekonomistów ankietowanych przez Reuters, wynoszącą 2,1%. O opublikowanych danych poinformowała CNBC.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozostałe wskaźniki

Inflacja ogółem w Japonii również wyniosła 2,1%. Tak zwana inflacja bazowa-bazowa, z której wyłącza się ceny świeżej żywności i energii, wyniosła 2,4%.

CNBC określa ten wskaźnik jako priorytetowy dla Banku Japonii. Według serwisu na przyspieszenie inflacji bazowej wpłynęły wyższe ceny energii oraz większe koszty importu spowodowane słabym jenem. Wszystkie podane wskaźniki dotyczą września.

Czytaj nas na