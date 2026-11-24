Na dzień 24 listopada 2026 r. największe sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny. Średnia cena litra benzyny A-95 wynosi 83,05 UAH, a oleju napędowego — 98,49 UAH.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z 23 listopada w sieci KLO ceny benzyny A-92, A-95, A-95+ i A-100 spadły o 1,5 hrywny za litr. Ceny zwykłego i premium oleju napędowego spadły o 1 hrywnę za litr. W sieci „BRSM-Nafta” olej napędowy potaniał o 2 hrywny za litr, a benzyna A-95 – o 4 hrywny za litr.

W sieci Socar wszystkie rodzaje paliw potaniały o 1 hrywnę za litr, a autogaz – o 1,4 hrywny za litr. W sieci WOG ceny benzyny A-95, A-95+, oleju napędowego oraz benzyny A-100 spadły o 1 hrywnę za litr.

W sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr. Jednocześnie ceny benzyny A-100, A-95 i A-95+ spadły o 3 hrywny za litr, a zwykłego i premium oleju napędowego – o 2 hrywny za litr.

W sieci UPG ceny benzyny A-100, A-95 i A-95+ spadły o 2 hrywny za litr. Ceny zwykłego i premium oleju napędowego spadły o 1 hrywnę za litr.

Najniższą cenę benzyny A-95 spośród sieci odnotowano w „Ukrnafcie” i KLO – 79,90 hrywien za litr. Najdrożej ten rodzaj paliwa kosztuje w Socar – 88,90 hrywien za litr. Najtańszy olej napędowy spośród aktualnych ofert sprzedaje sieć KLO – 95,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego występuje w sieci Socar – 103 hrywny za litr.

Gaz samochodowy jest najdroższy w sieci Okko – 63,90 UAH/l. Najniższa cena w tabeli to 59,99 UAH/l w sieci „BRSM-Nafta”.

W Ukrainie podrożały cebula, ziemniaki, ogórki i słodka papryka.

Ceny hurtowe cebuli zwykłej na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają to warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują je po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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