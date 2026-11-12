Ceny benzyny na Ukrainie nadal spadają: ile kosztuje paliwo na stacjach benzynowych 12 listopada

Na dzień 12 listopada 2026 r. największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny. Średnia cena benzyny A-95 wynosi 88,62 hrywien za litr, a oleju napędowego — 104,49 hrywien.

Sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W szczególności w sieci Socar cena autogazu wzrosła o 1 hrywnię za litr. W sieciach WOG i Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywni za litr. Jednocześnie ceny benzyny A-95, A-95+, oleju napędowego, DP+ oraz A-100 spadły o 1 hrywni za litr.

W sieci UPG ceny benzyny A-95, A-95+, A-100, a także oleju napędowego i DP+ spadły o 1 hrywnę za litr. W sieci „Ukrnafta” olej napędowy i DP+ potaniały o 1 hrywnę za litr, podczas gdy cena gazu samochodowego wzrosła o 1 hrywnę za litr.

W sieci Okko najdroższy autogaz spośród stacji benzynowych objętych badaniem kosztuje 63,90 hrywny za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje Socar – po 92,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowana została w sieci Socar – 107 hrywny za litr, a oleju napędowego klasy premium – 110 hrywny za litr.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru w Europie.

Czytaj nas na