W Stanach Zjednoczonych koncern lotniczy Boeing odnotował w trzecim kwartale skorygowaną stratę w wysokości 34 centów na akcję — większą niż prognoza rynkowa na poziomie 21 centów. Na wyniki wpłynęły trudności w łańcuchach dostaw oraz opóźnienia produkcyjne w dziale samolotów komercyjnych, informuje Channel NewsAsia.

Problemy z produkcją samolotów

Przychody Boeing Commercial Airplanes nieznacznie spadły do 10,7 mld dolarów. Strata operacyjna tego działu wyniosła 697 mln dolarów, a marża operacyjna ukształtowała się na poziomie minus 6,5% wobec minus 48,3% rok wcześniej.

Firma powiązała te wyniki z dostawami mniej rentownych samolotów oraz wyższymi kosztami produkcji, w tym związanymi z dostawcami. Boeing stara się zwiększyć produkcję samolotów 737 z 42 do 47 miesięcznie, jednak nie jest w stanie wystarczająco szybko wytwarzać skrzydeł. Dyrektor generalny Kelly Ortberg mówił o tym podczas branżowej konferencji we wrześniu.

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Inne działy poprawiły wyniki

Jednocześnie dział obronny Boeinga dzięki większej liczbie dostaw, poprawie wyników operacyjnych i sprzedaży spółki zależnej za 252 mln dolarów osiągnął prawie 500 mln dolarów kwartalnego zysku. Jego marża operacyjna wzrosła do 6,2% z 1,7% rok wcześniej.

Dział Boeing Global Services zarobił 1 mld dolarów, a jego marża operacyjna wyniosła 18,3%. Dług netto spółki na koniec kwartału zmniejszył się do 25,2 mld dolarów, wobec 25,9 mld dolarów w poprzednim kwartale i 30,4 mld dolarów rok wcześniej.

W ciągu kwartału Boeing otrzymał także od amerykańskich regulatorów certyfikację modelu 737 MAX 7, wygrał kontrakt Marynarki Wojennej USA na myśliwiec szóstej generacji F/A-XX oraz zapewnił dodatnie wolne przepływy pieniężne. Certyfikację większego modelu MAX 10 firma otrzymała w październiku.

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