Amerykańska internetowa firma turystyczna Booking Holdings wykazała w trzecim kwartale zmniejszenie przychodów o 900 mln dolarów oraz zaksięgowała stratę w wysokości 100 mln dolarów w związku z działaniami amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC). Sprawa jest związana z relacjami jej spółki zależnej Priceline z zewnętrznym serwisem Guest Reservations, który reklamuje noclegi w konkretnych hotelach, informuje Channel NewsAsia.

W rezultacie przychody Booking Holdings za okres od lipca do września spadły o 1% rok do roku. Łączne przychody za kwartał zakończony 30 września wyniosły 8,89 mld dolarów wobec około 9 mld dolarów rok wcześniej. W handlu pozasesyjnym akcje spółki potaniały o 2,4%.

Postępowanie FTC

W sierpniu Booking Holdings informował, że FTC rozważa wniesienie pozwu przeciwko Priceline i podmiotowi powiązanemu. Regulator badał ujawnianie informacji, opłaty, obsługę klienta oraz praktyki rozliczeniowe. Spółka oświadczyła również, że prowadziła negocjacje z FTC w sprawie uregulowania tej kwestii.

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FTC badała relacje Priceline z Guest Reservations. Zgodnie z pozwem San Francisco przeciwko spółkom Priceline dostarcza temu serwisowi ofertę hotelową za pośrednictwem Priceline Partner Solutions.

Wyniki finansowe

Zysk Booking Holdings na akcję w trzecim kwartale wzrósł do 4,66 dolara wobec 3,98 dolara w analogicznym okresie poprzedniego roku. Siedziba spółki znajduje się w Norwalk w stanie Connecticut.

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