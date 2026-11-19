Międzynarodowe prawa do znaków towarowych Vbet i giełdy kryptowalut Fastex należą do jednej firmy — SC IP LIMITED, zarejestrowanej na wyspie Jersey. Według informacji dziennikarza Jewgienija Plinskiego podmiot ten jest powiązany z ormiańskimi przedsiębiorcami Vigenem i Vage Badalianami, a za ich pośrednictwem — z działalnością Artura Granza na Ukrainie.

Jak zauważa Plinski na swoim kanale w Telegramie, SC IP LIMITED posiada również prawa do marek SoftConstruct i BetConstruct — twórców oprogramowania dla kasyn online i platform bukmacherskich.

Dziennikarz zwraca uwagę, że prawa do znaku towarowego Vbet zostały zarejestrowane do użytku w różnych krajach, w szczególności w Rosji i na Ukrainie. Ponadto, według jego informacji, giełda kryptowalut Fastex jest również obecna na rynku rosyjskim i była współorganizatorem turnieju pokerowego Russian Poker Tour.

Właścicielami SC IP LIMITED, posiadającymi równe udziały, są według Plinskiego Vigen i Vage Badalayanowie. Jednocześnie w ukraińskiej strukturze Vbet, po ich formalnym wycofaniu się pod koniec 2022 roku, ostatecznym beneficjentem został Rudolf Poghosyan.

Dziennikarz twierdzi, że Poghosian jest osobą zaufaną Badalayanów oraz Artura Granza, któremu przypisuje faktyczny wpływ na Vbet. Taka wielopoziomowa struktura własności utrudnia zrozumienie, kto dokładnie kontroluje ukraiński biznes hazardowy i jakie międzynarodowe interesy za nim stoją.

Ormiańska firma informatyczna SoftConstruct, powiązana z międzynarodowymi właścicielami marki Vbet, w 2018 roku organizowała uroczyste wydarzenia w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. Fakt ten zwraca dodatkową uwagę na rosyjskie powiązania biznesmenów, których dziennikarz Jewgienij Plinski wiąże z ukraińskim rynkiem hazardowym oraz Arturem Grancem.

Przypomnijmy, że firmy SoftConstruct i BetConstruct, powiązane z międzynarodowymi właścicielami marki Vbet, nadal działają na rosyjskim rynku hazardowym. Jednocześnie ukraiński biznesmen Artur Granz, któremu przypisuje się faktyczny wpływ na Vbet na Ukrainie, nie figuruje prawnie wśród właścicieli firmy.

Wcześniej Finmonitoring zablokował konta VBet i Pin-UP. Zablokowanie nastąpiło na podstawie części 3 artykułu 23 ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych w sposób przestępczy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Jednak później okazało się, że firmy Vbet i Pin-UP, podejrzane o powiązania z Rosjanami, mogą już wkrótce legalnie odblokować swoje zajęte aktywa o wartości 3 miliardów hrywien.

Później sąd odmówił spółce „VBET Ukraina” Artura Granza zawieszenia sankcji. Firma próbowała zawiesić decyzję organu regulacyjnego do czasu rozpatrzenia głównego pozwu, powołując się na potencjalne zagrożenia dla swojej działalności.

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