W Singapurze zysk netto DBS Group w okresie lipiec–wrzesień 2026 roku spadł o 5% rok do roku, do 2,81 mld dolarów singapurskich, czyli 2,20 mld dolarów amerykańskich. Wynik był niższy od średniej prognozy czterech analityków ankietowanych przez LSEG, którzy oczekiwali zysku na poziomie 2,90 mld dolarów singapurskich, podaje Channel NewsAsia.

Dochody z operacji rynkowych spadły

DBS, największy bank Singapuru i Azji Południowo-Wschodniej pod względem aktywów, wyjaśnił spadek kwartalnego zysku przede wszystkim obniżeniem dochodów z operacji rynkowych. Zmniejszyły się one o 65% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, do 152 mln dolarów singapurskich. Bank powiązał to z niekorzystną sytuacją na rynku akcji.

Marża odsetkowa netto DBS, jeden z kluczowych wskaźników rentowności banku, zmniejszyła się o 9 punktów bazowych rok do roku, do 1,87%. Bank wskazał również na rosnącą globalną niepewność spowodowaną wysokimi cenami energii, podwyżkami stóp procentowych i ryzykami geopolitycznymi.

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Wzrost dochodów z prowizji i zmiana przewodniczącego rady

Jednocześnie dział zarządzania majątkiem odnotował pozytywne wyniki: prowizje za te usługi wzrosły o 9%, do 864 mln dolarów singapurskich, czemu sprzyjał wzrost aktywów w zarządzaniu. Łączny dochód netto banku z prowizji wzrósł o 6%, do 1,43 mld dolarów singapurskich. DBS podał również, że dochody prowizyjne z usług transakcyjnych osiągnęły nowy rekord, a prowizje z operacji kredytowych i kartowych wzrosły.

Bank oczekuje, że w 2027 roku jego całkowite dochody będą rosły w średnim jednocyfrowym tempie. Prognoza ta opiera się między innymi na założeniu jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA do końca 2027 roku, stopniowego wzrostu krajowych stóp procentowych i kursu dolara singapurskiego.

DBS ogłosił również, że od 1 stycznia 2027 roku niezależny dyrektor Anthony Lim obejmie stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów banku. Zastąpi Petera Seaha, który odejdzie ze stanowiska po 16 latach przewodniczenia i przez rok będzie pracował jako starszy doradca. Lim zasiada w radach DBS Group Holdings i DBS Bank od kwietnia 2020 roku.

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