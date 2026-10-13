Dlaczego ukraińskie strategie marketingowe nie sprawdzają się w Europie: wyjaśnia Anastasia Kanivets z The Traffic Brothers
13
października
2026
09:00
UA.News kontynuuje cykl rozmów z członkami warszawskiego klubu biznesowego Nota Bene na temat możliwości wejścia ukraińskich firm na rynki europejskie, ich ekspansji lub relokacji.
Jednym z powszechnych problemów dla ukraińskich przedsiębiorców staje się poszukiwanie skutecznego modelu biznesowego, który sprawdziłby się za granicą. Europejski klient może zupełnie inaczej reagować na reklamy, oferty i obrazy wizualne, które dobrze sprawdzają się na Ukrainie. Anastasia Kanivets, założycielka i dyrektor generalna agencji kreatywnej The Traffic Brothers, opowiedziała, jak dostosować marketing do nowej grupy odbiorców, ile może kosztować pozyskanie klienta w Europie oraz co należy wziąć pod uwagę podczas rozszerzania działalności.
The Traffic Brothers pomaga ukraińskim firmom wchodzić na rynki europejskie i przenosić tam swoją działalność. Zespół zrealizował już ponad 350 projektów. Poniżej – wypowiedź Anastazji Kaniewiec.
Kreatywność wyróżnia nas na rynku
Agencja The Traffic Brothers pozycjonuje się właśnie jako zespół kreatywny. Mając ponad sześć lat doświadczenia w reklamie, doskonale rozumiemy: żadne techniczne ustawienia panelu reklamowego nie przyniosą rezultatu, jeśli kreacja nie jest stworzona z myślą o konkretnej grupie docelowej. Musi przyciągać uwagę, przekazywać wartość i pokazywać konsumentowi: „Nasz produkt jest właśnie dla Ciebie. Jest dla Ciebie przydatny. Potrzebujesz go, ale być może po prostu jeszcze o nim nie wiesz”.
Dlatego naprawdę pozycjonujemy się jako agencja kreatywna. Nie ograniczamy się tylko do tworzenia kreacji, które następnie uruchamiamy w kampaniach reklamowych. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by były one atrakcyjne wizualnie, aktywnie wykorzystujemy sztuczną inteligencję i nieszablonowe podejścia. Na przykład możemy stworzyć gigantyczne sushi lub ogromną pizzę, którą dziewczyna niesie przez miasto – w Warszawie czy w Brukseli. Oznacza to, że wykorzystujemy historie oparte na skojarzeniach, gigantyczność oraz różne niestandardowe obrazy. Dzięki takiej kreatywności wyróżniamy się na rynku i przekazujemy wartość produktu właśnie docelowej grupie odbiorców.
W naszym zespole pracują etatowi projektanci, dzięki czemu możemy realizować te zadania szybko i na wysokim poziomie. Klienci nie płacą za takie prace dodatkowo — są one już wliczone w pakiet i dostarczane w całości „pod klucz”. Wielu konkurentów na rynku tego nie robi, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na takie pozycjonowanie.
Rozumiemy, jak przebiega współpraca z klientem
Mamy kilka nisz, w których kreatywność sprawdza się szczególnie dobrze. Na przykład w branży HoReCa oraz usługach informacyjnych, gdzie oferujemy szkolenia z psychologii, fitnessu, jogi, stania na palcach, seksuologii, a także usługi trenerów fitness. W tych niszach można w bardzo ciekawy sposób eksperymentować z formatami wizualizacji produktu.
Na przykład w żywieniu możemy wykorzystać piękne talerze z jedzeniem, wizualnie przenosić je nad miastem lub tworzyć inne niestandardowe obrazy. W branży HoReCa są to potrawy: pizza, sushi, restauracja. Możemy na przykład wziąć mapę, szybko powiększyć wybrane miasto i w ten sposób pokazać lokalizację.
Rozumiemy, jak działają skojarzenia u klienta, co dokładnie chce on zobaczyć i co może go zainteresować. Następnie łączymy to wszystko w całość i wizualizujemy.
Jak ukraińskim firmom wejść na rynek UE
Niestety, ukraińskie firmy są zmuszone przenosić się do Europy, dostosowywać się i tam działać. Myślę, że większość ukraińskich przedsiębiorców wolałaby pracować na Ukrainie, mieszkać w swoich miastach i nigdzie nie wyjeżdżać. Kochamy nasz kraj, naszą ojczyznę, nasze miasta. Ja na przykład pochodzę z Charkowa i bardzo kocham swoje miasto. Jednak okoliczności zmusiły nas do przeprowadzki.
Mamy pewną liczbę projektów, które w całości przenieśliśmy z Ukrainy do Europy. Te firmy wyemigrowały na stałe. Są też firmy, które nadal działają na Ukrainie i równolegle otworzyły się w Europie.
Dlaczego reklama, która odniosła sukces na Ukrainie, nie zawsze sprawdza się w UE
Nie da się po prostu wziąć strategii marketingowej z Ukrainy i przenieść jej na rynek europejski, ponieważ ludzie tam podejmują decyzje w inny sposób.
Europejczycy bardzo ufają swojemu państwu. Są przekonani, że państwo ich chroni. Bardziej ufają wiadomościom, polegają na oficjalnych źródłach informacji i są przyzwyczajeni do stabilności. Jest to jedna z głównych różnic, która pokazuje rozbieżność w postrzeganiu rzeczywistości przez Ukraińców i Europejczyków. Wpływa to również na zachowania konsumentów.
Zauważalna jest różnica w aktywności zakupowej: Europejczycy robią zakupy w połowie miesiąca i pod jego koniec. Oznacza to, że ludzie otrzymują wynagrodzenie, coś odkładają, a dopiero potem dokonują zakupów. Ukraińcy zostali wychowani w duchu: „jeśli nie ja, to nikt”, dlatego trzeba wszystko samodzielnie zorganizować i załatwić. U nas zachowania są inne. Ukraińcy nie liczą na państwo ani na stabilną pensję, lecz polegają wyłącznie na sobie.
Dlatego na przykład w Europie możemy precyzyjnie przewidzieć wysoki popyt w okresie świąt lub w „czarny piątek”. Na Ukrainie to nie zawsze się sprawdza, zwłaszcza w warunkach wojny.
Bardzo różnią się reklama i jej wizualizacja. Ukraińcy lubią, gdy wszystko jest piękne i estetyczne. Cenimy sobie obsługę. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w reklamie.
Dla mnie osoba, która rozwija się i chce osiągnąć wynik, to osoba, która ma jasny harmonogram. Budzi się i wie: dzisiaj spotkanie, po nim wywiad, potem lekcja angielskiego, o szóstej — trening.
Jeśli w Twoim harmonogramie panuje chaos i budzisz się, nie mając pojęcia, co będziesz dzisiaj robić, trudno będzie Ci rozwijać biznes. A w ogóle – budować biznes gdziekolwiek.
Sztuczna inteligencja nie zastąpi żywych ludzi
Do sztucznej inteligencji warto podchodzić jak do ogromnej biblioteki. Nie ma ona jednak praktycznego doświadczenia. Brakuje jej empatii, duszy, umiejętności zarządzania czasem oraz zrozumienia, jak pogodzić pracę z życiem osobistym i społecznym. Działa w oparciu o informacje i zimną logikę. Dlatego może dostarczyć imponujące „wyciągnięcie” danych, ale pytanie brzmi: jak je wykorzystasz?
Ponadto sztuczna inteligencja może dostarczyć bardzo dużo informacji. Trzeba odrzucić to, co zbędne. Aby to zrobić – lepiej porozmawiać z prawdziwymi ludźmi. Ponieważ sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. Oszczędza czas, gdy trzeba coś obliczyć, sporządzić wykres, zautomatyzować rutynową pracę lub zebrać informacje o konkurencji. W tym AI bardzo dobrze pomaga. Jednak prawdziwe doświadczenie życiowe mogą dać tylko ludzie.
Ile kosztuje pozyskanie klienta w Europie
W zależności od konkretnej branży liczby są różne. Na przykład w przypadku dostaw jedzenia lub w restauracjach – chodzi o jedną kwotę rachunku. Pierwsze zamówienie klienta na dostawę jedzenia w niektórych krajach europejskich może kosztować około 10 dolarów. Jednak ta kwota będzie inna dla każdej firmy. Nawet jeśli restauracje mają niemal identyczny średni rachunek i działają mniej więcej w tym samym obszarze geograficznym, liczby i tak będą się różnić, ponieważ każda z nich ma własny model biznesowy. Bierzemy pod uwagę średni rachunek, marżę, wartość życia klienta (LTV), produkty napędzające sprzedaż oraz inne wskaźniki.
Bardzo chciałabym przekazać właścicielom firm: nie należy traktować przypadków podawanych przez specjalistów od targetowania ani doświadczeń znajomych jako gwarantowanych wskaźników. Można je traktować jako punkt odniesienia: u kogoś są takie liczby, u was mogą być lepsze lub gorsze. Ale mniej więcej w tym przedziale.
Możemy to dla Państwa zrobić. Przeanalizujemy sytuację i powiemy, jaka cena jest dla Państwa odpowiednia, przy jakiej cenie ponoszą Państwo stratę, a przy jakiej osiągną Państwo próg rentowności – i będą Państwo zarabiać „x3” co miesiąc. Obliczymy dla Państwa model biznesowy i wszystko Państwu przedstawimy. To standardowy proces pracy. Każdy specjalista ds. targetowania powinien to robić – obliczać ekonomię jednostkową dla danego biznesu. To jedno z naszych bezpośrednich zadań.
Jak budować strategię w reklamie internetowej
Zajmujemy się reklamą na Instagramie, Facebooku, TikToku i w Google. Strategia to nasz plan i kierunek działania. To nasza mapa, z którą, niczym żeglarze, wypływamy w morze. Mogą płynąć w jednym kierunku, a potem zdać sobie sprawę, że to nie działa: wiatr się zmienił i trzeba zawrócić, zatrzymać się lub „naprawić” statek, zmienić kierunek, bo pogoda się zmieniła. Istnieją czynniki zewnętrzne, które mają na to wpływ.
Jednak sama strategia, którą zespół opracowuje przed uruchomieniem reklamy, jest niezbędnym elementem startu. Musimy rozumieć, w jakim kierunku zmierzamy, a co najważniejsze — rozumieć, czego nie robimy.
Na przykład, jeśli uruchamiamy reklamę restauracji, musimy określić, jaki konkretnie cel nam odpowiada. Być może nie chodzi nam tylko o sprzedaż. Musimy przyciągnąć osoby, które zarezerwują stolik. Ponieważ, na przykład, nie oferujemy dostawy.
Strategia to obszerny dokument, w którym określamy, z czego korzystamy, a z czego nie, ustalamy wskaźniki KPI oraz ekonomię jednostkową. Koniecznie analizujemy konkurencję: co robią, jakie są ich mocne i słabe strony, co z tego wykorzystujemy. W strategii określamy również oferty i kreacje, z którymi wchodzimy do kampanii reklamowych. Oczywiście są też kwestie techniczne: analityka, treści, grupy docelowe reklam. Wszystko to opiera się na analizie grupy docelowej.
Strategia może ulegać zmianom, ponieważ to, co wymyśliliśmy na początku, może się nie sprawdzić. I to jest normalne. Zaletą reklamy ukierunkowanej jest to, że możemy przetestować hipotezę, wydając znikome kwoty. Na przykład, wydając 100 dolarów, możemy stwierdzić, że strategia lub grafika nie działają. I możemy ją przerobić.
Jeśli natomiast powiesiliście baner na ulicy, powiedzmy za 1000 dolarów – w Europie jest to jeszcze droższe – to już nic nie zmienicie, jeśli w ciągu tygodnia nie pojawią się u was klienci. Nie można zdjąć banera i odzyskać pieniędzy. Natomiast w reklamie ukierunkowanej możemy przeprowadzić test, stwierdzić, że dana grafika lub oferta nie działa, i przejść do innego kierunku z innymi kreacjami. To świetna sprawa, bo możemy przetestować to od razu.
A budżet na to będzie w 100% mniejszy niż w przypadku rozdawania zaproszeń lub rozwieszania plakatów w formacie offline. Tak, działania offline to kolejny sposób na pozyskiwanie klientów. Jednak ruch i grupa docelowa dają nam możliwość tańszego i szybszego przetestowania naszych hipotez.
Na przykład, jeśli mamy pięć różnych ofert i umieścimy je na ulicy, to przy budżecie wynoszącym 100 dolarów nie da się tego zrobić. Natomiast w reklamie online – jest to możliwe i to bardzo szybko. Szybkość testowania i zmiany strategii to ogromna zaleta reklamy ukierunkowanej. W reklamie offline takiej elastyczności nie ma.