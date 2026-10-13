UA.News kontynuuje cykl rozmów z członkami warszawskiego klubu biznesowego Nota Bene na temat możliwości wejścia ukraińskich firm na rynki europejskie, ich ekspansji lub relokacji.

Jednym z powszechnych problemów dla ukraińskich przedsiębiorców staje się poszukiwanie skutecznego modelu biznesowego, który sprawdziłby się za granicą. Europejski klient może zupełnie inaczej reagować na reklamy, oferty i obrazy wizualne, które dobrze sprawdzają się na Ukrainie. Anastasia Kanivets, założycielka i dyrektor generalna agencji kreatywnej The Traffic Brothers, opowiedziała, jak dostosować marketing do nowej grupy odbiorców, ile może kosztować pozyskanie klienta w Europie oraz co należy wziąć pod uwagę podczas rozszerzania działalności.

The Traffic Brothers pomaga ukraińskim firmom wchodzić na rynki europejskie i przenosić tam swoją działalność. Zespół zrealizował już ponad 350 projektów. Poniżej – wypowiedź Anastazji Kaniewiec.

Kreatywność wyróżnia nas na rynku



Agencja The Traffic Brothers pozycjonuje się właśnie jako zespół kreatywny. Mając ponad sześć lat doświadczenia w reklamie, doskonale rozumiemy: żadne techniczne ustawienia panelu reklamowego nie przyniosą rezultatu, jeśli kreacja nie jest stworzona z myślą o konkretnej grupie docelowej. Musi przyciągać uwagę, przekazywać wartość i pokazywać konsumentowi: „Nasz produkt jest właśnie dla Ciebie. Jest dla Ciebie przydatny. Potrzebujesz go, ale być może po prostu jeszcze o nim nie wiesz”.

Dlatego naprawdę pozycjonujemy się jako agencja kreatywna. Nie ograniczamy się tylko do tworzenia kreacji, które następnie uruchamiamy w kampaniach reklamowych. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by były one atrakcyjne wizualnie, aktywnie wykorzystujemy sztuczną inteligencję i nieszablonowe podejścia. Na przykład możemy stworzyć gigantyczne sushi lub ogromną pizzę, którą dziewczyna niesie przez miasto – w Warszawie czy w Brukseli. Oznacza to, że wykorzystujemy historie oparte na skojarzeniach, gigantyczność oraz różne niestandardowe obrazy. Dzięki takiej kreatywności wyróżniamy się na rynku i przekazujemy wartość produktu właśnie docelowej grupie odbiorców.

W naszym zespole pracują etatowi projektanci, dzięki czemu możemy realizować te zadania szybko i na wysokim poziomie. Klienci nie płacą za takie prace dodatkowo — są one już wliczone w pakiet i dostarczane w całości „pod klucz”. Wielu konkurentów na rynku tego nie robi, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na takie pozycjonowanie.



Rozumiemy, jak przebiega współpraca z klientem



Mamy kilka nisz, w których kreatywność sprawdza się szczególnie dobrze. Na przykład w branży HoReCa oraz usługach informacyjnych, gdzie oferujemy szkolenia z psychologii, fitnessu, jogi, stania na palcach, seksuologii, a także usługi trenerów fitness. W tych niszach można w bardzo ciekawy sposób eksperymentować z formatami wizualizacji produktu.

Na przykład w żywieniu możemy wykorzystać piękne talerze z jedzeniem, wizualnie przenosić je nad miastem lub tworzyć inne niestandardowe obrazy. W branży HoReCa są to potrawy: pizza, sushi, restauracja. Możemy na przykład wziąć mapę, szybko powiększyć wybrane miasto i w ten sposób pokazać lokalizację.

Rozumiemy, jak działają skojarzenia u klienta, co dokładnie chce on zobaczyć i co może go zainteresować. Następnie łączymy to wszystko w całość i wizualizujemy.

Jak ukraińskim firmom wejść na rynek UE



Niestety, ukraińskie firmy są zmuszone przenosić się do Europy, dostosowywać się i tam działać. Myślę, że większość ukraińskich przedsiębiorców wolałaby pracować na Ukrainie, mieszkać w swoich miastach i nigdzie nie wyjeżdżać. Kochamy nasz kraj, naszą ojczyznę, nasze miasta. Ja na przykład pochodzę z Charkowa i bardzo kocham swoje miasto. Jednak okoliczności zmusiły nas do przeprowadzki.

Mamy pewną liczbę projektów, które w całości przenieśliśmy z Ukrainy do Europy. Te firmy wyemigrowały na stałe. Są też firmy, które nadal działają na Ukrainie i równolegle otworzyły się w Europie.

Aby przeprowadzka przebiegła komfortowo, trzeba jasno zrozumieć: właściciel firmy musi przebywać w kraju, w którym prowadzi działalność. Nie da się po prostu przenieść firmy, ponieważ ukraiński marketing i mentalność nie sprawdzają się w Europie. Tutaj są inni ludzie, inne wartości, inne postrzeganie kreatywności.” position=""][/blockquote_with_author] Na przykład w Hiszpanii obowiązuje siesta. Dla Ukraińców to dziwne: jak to – nie pracować? W wielu krajach europejskich niedziela jest dniem wolnym i tego dnia ludzie nie pracują. Mimo to ukraińskie firmy przenoszą się i dostosowują. Kolejna ważna kwestia: kiedy otwierasz firmę, potrzeba trzech lub więcej miesięcy, aby lokalni mieszkańcy przyzwyczaili się do ciebie. Nie przyjdą do ciebie od razu. Jeśli otworzyłeś restaurację lub sklep, ludzie najpierw będą się przyglądać. Być może ktoś zostanie wysłany do was jako „szpieg”, aby wypróbował wasz produkt, a następnie opowiedział o nim innym. Ukraińskie firmy za granicą często na początku „promują się” wśród ukraińskiej publiczności. Uruchamiamy wiele reklam skierowanych właśnie do Ukraińców, aby jakoś rozkręcić biznes na początku, a równolegle pracujemy z lokalnymi klientami. Potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do nowej marki. Jeśli weźmiemy pod uwagę tak zwaną „zimną Europę”, na przykład Belgię czy Polskę, gdzie aktywnie działamy, to tam decyzje mogą być podejmowane szybciej. W krajach o cieplejszym klimacie, położonych nad morzem lub oceanem – takich jak Portugalia czy Hiszpania – ludzie są bardziej zrelaksowani, a tempo życia jest inne. To również należy wziąć pod uwagę. Oznacza to, że przez pierwsze trzy miesiące nastąpi swego rodzaju „rozkręcanie” inwestycji. Mieliśmy taki przypadek z restauracją. Była to duża firma zajmująca się dostawą sushi, którą przenieśliśmy z Ukrainy do Belgii. Obecnie działają tam zarówno restauracje, jak i usługa dostawcza. Na początku, przez prawie trzy miesiące, obsługiwaliśmy wyłącznie Ukraińców — Belgowie prawie nie zaglądali do nas i przyglądali się nam sceptycznie. Należy wziąć pod uwagę tę różnicę. Na przykład Ukraińcy, gdy tylko otworzą się drzwi nowego lokalu, zaglądają do środka i interesują się nim. Bardziej lubimy próbować nowych rzeczy, chodzić do różnych restauracji czy sklepów. U Europejczyków jest inaczej: mogą dłużej się przyglądać, ale jeśli spodoba im się twój produkt lub usługa, nigdzie nie odejdą i będą z tobą na stałe. W Europie jest to bardzo widoczne i barwne. Mają tam takie rodzinne restauracje, które istnieją od dziesiątek, a nawet ponad stu lat. Na Ukrainie czegoś takiego nie ma – nasz sposób myślenia jest bardziej dynamiczny.

Dlaczego Ukraińcy nie powinni obawiać się rynku europejskiego

Wejście Ukraińców na europejski rynek to obecnie świetna okazja. Szybko się dostosowujemy: Europejczyk dopiero pomyślał, a my już otworzyliśmy restaurację i zaczęliśmy działać. Ważne jest jednak, aby mieszkać w tym kraju, zatrudniać zespół rozumiejący lokalną specyfikę, współpracować z marketingowcami i działem sprzedaży, znać przepisy prawne oraz rozumieć, w jaki sposób ludzie w danej kulturze podejmują decyzje. Na przykład dla Polaków bardzo ważne jest, aby na stronie internetowej znajdowały się dane dotyczące podmiotu prawnego. W przypadku ukraińskiej firmy może to być jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na rynku polskim taka informacja stanowi obowiązkowy element budujący zaufanie. Jeśli tych danych brakuje, firma może być postrzegana jako podejrzana. Podobnie dla polskiego klienta konieczne jest na przykład, aby w serwisie dostawy jedzenia pracowali i przyjmowali zamówienia telefoniczne właśnie miejscowi. Na Ukrainie nie jest to aż tak ważne. Należy jednak to uwzględnić i odpowiednio dostosować działania. Ukraińskie firmy z pewnością nie powinny obawiać się wyjścia za granicę. Mogą odnosić ogromne sukcesy w Europie, ale w tym celu trzeba zrozumieć lokalną mentalność. [blockquote_with_author name="Aby lepiej zrozumieć, jakie wyniki osiągają ukraińskie firmy w Europie, przytoczę kilka danych liczbowych z rzeczywistych projektów naszej agencji. W przypadku salonu kosmetycznego w Warszawie pozyskanie nowego klienta dzięki reklamie kosztuje około 20$. W doradztwie B2B dotyczącym zakładania firm za granicą koszt pozyskania potencjalnego klienta wynosi 38$, a jednej sprzedaży – około 90$. W przypadku dostaw jedzenia pierwsze zamówienie od nowego klienta pozyskanego dzięki reklamie kosztuje około 6$.



Dlaczego reklama, która odniosła sukces na Ukrainie, nie zawsze sprawdza się w UE



Nie da się po prostu wziąć strategii marketingowej z Ukrainy i przenieść jej na rynek europejski, ponieważ ludzie tam podejmują decyzje w inny sposób.

Europejczycy bardzo ufają swojemu państwu. Są przekonani, że państwo ich chroni. Bardziej ufają wiadomościom, polegają na oficjalnych źródłach informacji i są przyzwyczajeni do stabilności. Jest to jedna z głównych różnic, która pokazuje rozbieżność w postrzeganiu rzeczywistości przez Ukraińców i Europejczyków. Wpływa to również na zachowania konsumentów.

Zauważalna jest różnica w aktywności zakupowej: Europejczycy robią zakupy w połowie miesiąca i pod jego koniec. Oznacza to, że ludzie otrzymują wynagrodzenie, coś odkładają, a dopiero potem dokonują zakupów. Ukraińcy zostali wychowani w duchu: „jeśli nie ja, to nikt”, dlatego trzeba wszystko samodzielnie zorganizować i załatwić. U nas zachowania są inne. Ukraińcy nie liczą na państwo ani na stabilną pensję, lecz polegają wyłącznie na sobie.

Dlatego na przykład w Europie możemy precyzyjnie przewidzieć wysoki popyt w okresie świąt lub w „czarny piątek”. Na Ukrainie to nie zawsze się sprawdza, zwłaszcza w warunkach wojny.

Bardzo różnią się reklama i jej wizualizacja. Ukraińcy lubią, gdy wszystko jest piękne i estetyczne. Cenimy sobie obsługę. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w reklamie.

Europejczycy bardziej cenią sobie komfort, własną przestrzeń, otoczenie i swój dom. Nie są tak wrażliwi na jaskrawe lub krzykliwe elementy w reklamie — piękne ubrania czy miejsca. Dlatego dla europejskiego klienta tworzymy mniej jaskrawe i „soczyste” kreacje. Mogą one bowiem zostać odebrane jako coś zbyt obcego — a to będzie odstraszać.” position=""][/blockquote_with_author] Na przykład w reklamie branży HoReCa dla europejskiego klienta wystarczy wysokiej jakości zdjęcie potrawy i zrozumiała oferta. Dlatego ukraińskie strategie marketingowe, chwytliwe hasła reklamowe, oferty i kreatywne pomysły nie sprawdzają się w Europie. Tutaj zazwyczaj wystarczy prosty obraz i sposób prezentacji. Jest jeszcze jedna istotna różnica: Ukraińcy mają skłonność do podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Na przykład musimy pokazać, że kobieta w kuchni powinna czuć się pożądana przez mężczyznę, gdy ten chwali ją za to, że coś tam przygotowała. Za pomocą takich chwytów psychologicznych firmy sprzedają swoje produkty. Europejski klient częściej dokonuje zakupów kierując się logiką „od problemu do rozwiązania”. Na przykład należy mu przekazać: jeśli chcesz szybciej przygotować barszcz, kup taki zestaw do krojenia, który pomoże szybciej pokroić warzywa. Oznacza to, że podejście jest liniowe: jest problem – jest rozwiązanie. Wszystko jest prostsze. Najważniejsze – prezentować jedną pozycję. W Ukrainie reklamy skupiają się na „obfitości”, emocjach, odczuciach i tym, „co pomyślą sąsiedzi”. W Europie często wystarczy jasno wskazać potrzebę i zaproponować rozwiązanie.

Co powinni zrobić przedsiębiorcy, którzy chcą uruchomić kampanię reklamową w Europie

Są dwie drogi. Można samodzielnie uruchamiać reklamy – czemu nie? To normalne. Można też współpracować z zespołem. Różnica polega na tym, że w przypadku samodzielnego uruchamiania wszystko robisz sam. Jeśli masz zespół, delegujesz mu ten proces i zyskujesz czas na skalowanie działalności. Na początku radziłabym skorzystać z możliwości, jakie daje obecnie sztuczna inteligencja. ChatGPT i Claude działają dobrze, jeśli zwróci się do nich z konkretnymi zadaniami i podpowiedziami. Przed uruchomieniem kampanii reklamowej należy przeanalizować rynek i konkurencję: kim są Twoi konkurenci, czym się zajmują, jakie formaty reklamowe stosują, jakie teksty i oferty publikują. Potrzebny jest „podsumowanie” tego, co dzieje się na rynku. Następnie trzeba jasno zrozumieć: kim jesteście, co oferujecie, czym różnicie się od konkurencji i dlaczego klient powinien wybrać właśnie was. Każda firma czymś się wyróżnia: na przykład w sklepach jest mnóstwo słodyczy, ale one się czymś różnią — mają różne pozycjonowanie. Następnie należy dogłębnie przeanalizować grupę docelową. Aby sprzedać produkt, trzeba zrozumieć, komu dokładnie go sprzedajesz i czego te osoby pragną. To banalne — ludzie kupują obraz nie tylko po to, by coś wisiało na ścianie. Być może chcą stworzyć przytulną atmosferę w domu lub pokazać znajomym, że są miłośnikami sztuki. Trzeba zrozumieć, dlaczego Twoja grupa docelowa kupi produkt i co dokładnie skłania ją do zakupu. Musisz dysponować obszerną bazą informacji: konkurencja, pozycjonowanie, grupa docelowa, jej potrzeby i motywacje. Dzięki temu stworzycie reklamę najwyższej jakości, ponieważ wiecie, gdzie mieszka wasza grupa docelowa, jaki ma budżet i jak się zachowuje.” position=" Na przykład w branży finansowej. Jeśli Twoja grupa docelowa to osoby o dochodach rzędu 10 tysięcy dolarów miesięcznie, niekoniecznie musisz pokazywać im samochód za 500 tysięcy dolarów. Można pokazać Teslę lub inny samochód, który odpowiada ich rzeczywistemu stylowi życia. Pokazać im życie rodzinne, bo są rodzinni, i zaprezentować produkt. Dlatego przede wszystkim należy przeprowadzić szczegółową analizę rynku. Nie można po prostu powiedzieć: „Otworzyliśmy restaurację, teraz zrobimy zdjęcia potraw i uruchomimy reklamę”. Trzeba zrozumieć, które danie należy reklamować jako pierwsze i jak je zaprezentować. Właśnie do tego potrzebna jest analiza rynku. Bardzo lubimy i aktywnie wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Oczywiście wszystko analizujemy. To znacznie przyspiesza procesy. Właściciel firmy może poświęcić kilka dni na pracę ze sztuczną inteligencją i „wyciągnąć” ogromną ilość informacji. Radziłabym zacząć właśnie od tego. A już po przygotowaniach stworzenie kreacji reklamowej nie jest takie trudne. Kiedy się przygotujecie, znacznie łatwiej będzie wam zrozumieć, jaki cel stawiacie przed reklamą i co dokładnie należy pokazać. Masz już informacje o rynku, konkurencji i grupie docelowej. Dzięki temu odrzucisz to, czego nie potrzebujesz, i zrozumiesz, w jakim kierunku podążać.

Jakich błędów popełniają przedsiębiorcy podczas skalowania

działalności Widzę kilka kluczowych błędów i mogę je wyjaśnić na podstawie własnego doświadczenia. Wcześniej sama byłam specjalistką ds. targetowania, a teraz mam zespół: siedem osób na etacie, z których każda ma swoją pensję i obszar odpowiedzialności, a do tego freelancerów, których angażujemy doraźnie, na przykład programistów. Pierwszą rzeczą, którą uważam za ważną przy skalowaniu każdego biznesu, jest pozyskiwanie cennych informacji od osób, które już osiągnęły pożądany rezultat. To normalne — zapłacić za konsultację, spotkać się przy filiżance kawy i zadać wszystkie pytania, które was interesują. To słuszne, bo oszczędzacie czas. Jeśli chcesz otworzyć restaurację, znajdź osobę, która już to zrobiła, i zadaj jej pytania. Za pieniądze, za darmo, przy kawie — to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest uzyskanie informacji od osoby z prawdziwym doświadczeniem. To znacznie skraca drogę i pomaga uniknąć cudzych błędów. A jeszcze lepiej — znaleźć pięć takich osób i porozmawiać z każdą z nich.” position=" Drugą ważną rzeczą przy skalowaniu działalności jest ścisłe przestrzeganie terminów i świadomość czasu. Osoba, która buduje biznes, musi rozumieć swój harmonogram, wiedzieć, ile czasu poświęca na pracę, rodzinę, naukę i inne sprawy. Kiedy zaczynasz się rozwijać, musisz zrozumieć, skąd dokładnie weźmiesz na to czas. W końcu wszyscy mamy tyle samo czasu – dobę ma 24 godziny i nie możemy jej wydłużyć. Jeśli brakuje ci czasu na konkretny obszar działalności, nie bój się i angażuj zespoły. Mogą to być środki inwestycyjne, które nie zawsze zwrócą się od razu. Ale to normalne — zatrudnić zespół, na przykład ds. reklamy lub HR, który określi wskaźniki KPI lub system premii. Trzeba delegować zadania i zatrudniać ludzi, którzy pomogą wam się rozwijać. Na przykład na Ukrainie przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić księgowość. W Europie tak nie będzie — trzeba zatrudnić zespół księgowych. Im więcej ważnych zadań potrafisz delegować, tym więcej czasu ci pozostaje. Wtedy lepiej widzisz kierunek działania, punkt B, do którego chcesz dotrzeć, i możesz określić, jak to osiągnąć. [blockquote_with_author name="Wyróżnię więc dwie główne zasady: kupuj wiedzę od osób, które już osiągnęły pożądany rezultat, i nie bój się delegować zadań. Pamiętaj jednak o ustalaniu jasnych terminów i harmonogramów.

Dla mnie osoba, która rozwija się i chce osiągnąć wynik, to osoba, która ma jasny harmonogram. Budzi się i wie: dzisiaj spotkanie, po nim wywiad, potem lekcja angielskiego, o szóstej — trening.

Jeśli w Twoim harmonogramie panuje chaos i budzisz się, nie mając pojęcia, co będziesz dzisiaj robić, trudno będzie Ci rozwijać biznes. A w ogóle – budować biznes gdziekolwiek.



Sztuczna inteligencja nie zastąpi żywych ludzi



Do sztucznej inteligencji warto podchodzić jak do ogromnej biblioteki. Nie ma ona jednak praktycznego doświadczenia. Brakuje jej empatii, duszy, umiejętności zarządzania czasem oraz zrozumienia, jak pogodzić pracę z życiem osobistym i społecznym. Działa w oparciu o informacje i zimną logikę. Dlatego może dostarczyć imponujące „wyciągnięcie” danych, ale pytanie brzmi: jak je wykorzystasz?

Ponadto sztuczna inteligencja może dostarczyć bardzo dużo informacji. Trzeba odrzucić to, co zbędne. Aby to zrobić – lepiej porozmawiać z prawdziwymi ludźmi. Ponieważ sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. Oszczędza czas, gdy trzeba coś obliczyć, sporządzić wykres, zautomatyzować rutynową pracę lub zebrać informacje o konkurencji. W tym AI bardzo dobrze pomaga. Jednak prawdziwe doświadczenie życiowe mogą dać tylko ludzie.

Ile kosztuje pozyskanie klienta w Europie



W zależności od konkretnej branży liczby są różne. Na przykład w przypadku dostaw jedzenia lub w restauracjach – chodzi o jedną kwotę rachunku. Pierwsze zamówienie klienta na dostawę jedzenia w niektórych krajach europejskich może kosztować około 10 dolarów. Jednak ta kwota będzie inna dla każdej firmy. Nawet jeśli restauracje mają niemal identyczny średni rachunek i działają mniej więcej w tym samym obszarze geograficznym, liczby i tak będą się różnić, ponieważ każda z nich ma własny model biznesowy. Bierzemy pod uwagę średni rachunek, marżę, wartość życia klienta (LTV), produkty napędzające sprzedaż oraz inne wskaźniki.

Bardzo chciałabym przekazać właścicielom firm: nie należy traktować przypadków podawanych przez specjalistów od targetowania ani doświadczeń znajomych jako gwarantowanych wskaźników. Można je traktować jako punkt odniesienia: u kogoś są takie liczby, u was mogą być lepsze lub gorsze. Ale mniej więcej w tym przedziale.

Jeśli na rynku europejskim średni koszt pozyskania klienta w branży dostaw jedzenia wynosi około 10 dolarów, raczej nie należy liczyć na to, że w waszym przypadku będzie to 2 dolary. Ale nawet 45 dolarów może być zbyt wysoką kwotą. Trzeba więc zorientować się w przybliżonym przedziale cenowym.” position=""][/blockquote_with_author] Target pozwala oszacować przybliżony koszt pozyskania klienta w konkretnej niszy oraz potencjalną wielkość grupy docelowej. Możemy obliczyć i określić, ile osób mieszka w danym obszarze geograficznym, a także przefiltrować je według płci, stanu cywilnego, obecności dzieci i innych parametrów. Te podstawowe informacje są ogólnodostępne. Jednak bardzo trudno jest opierać się na konkretnej cenie. Lepiej jest przeanalizować właśnie Państwa model biznesowy: co jest dla Państwa „w porządku”, a co „nie w porządku”. I dopiero potem uruchamiać reklamę. Ponieważ dla każdej firmy liczby są inne. Jeśli firmy mają bardzo podobny model biznesowy, tę samą lokalizację, średni rachunek, menu, grupę docelową oraz mniej więcej taką samą aktywność online i offline, ich wyniki mogą być zbliżone. Jednak wpływa na to bardzo wiele czynników. Wyobraź sobie, że jedna restauracja będzie zwiększać swoją rozpoznawalność w świecie offline, nawiązując współpracę z firmami biurowymi, a inna, identyczna, tego nie robi – w takim przypadku koszt pozyskania klienta będzie u nich różny. W końcu ta pierwsza restauracja cieszy się już zaufaniem klientów i rozpoznawalnością marki. A to będzie miało wpływ na ceny. [blockquote_with_author name="W całkowicie identycznych firmach wyniki będą podobne. Jeśli jednak występuje odmienny model działania, ceny mogą się znacznie różnić. W takim przypadku lepiej zwrócić się do specjalisty ds. targetowania i przeanalizować dane konkretnej firmy.

Możemy to dla Państwa zrobić. Przeanalizujemy sytuację i powiemy, jaka cena jest dla Państwa odpowiednia, przy jakiej cenie ponoszą Państwo stratę, a przy jakiej osiągną Państwo próg rentowności – i będą Państwo zarabiać „x3” co miesiąc. Obliczymy dla Państwa model biznesowy i wszystko Państwu przedstawimy. To standardowy proces pracy. Każdy specjalista ds. targetowania powinien to robić – obliczać ekonomię jednostkową dla danego biznesu. To jedno z naszych bezpośrednich zadań.



Jak budować strategię w reklamie

internetowej

Zajmujemy się reklamą na Instagramie, Facebooku, TikToku i w Google. Strategia to nasz plan i kierunek działania. To nasza mapa, z którą, niczym żeglarze, wypływamy w morze. Mogą płynąć w jednym kierunku, a potem zdać sobie sprawę, że to nie działa: wiatr się zmienił i trzeba zawrócić, zatrzymać się lub „naprawić” statek, zmienić kierunek, bo pogoda się zmieniła. Istnieją czynniki zewnętrzne, które mają na to wpływ.

Jednak sama strategia, którą zespół opracowuje przed uruchomieniem reklamy, jest niezbędnym elementem startu. Musimy rozumieć, w jakim kierunku zmierzamy, a co najważniejsze — rozumieć, czego nie robimy.

Na przykład, jeśli uruchamiamy reklamę restauracji, musimy określić, jaki konkretnie cel nam odpowiada. Być może nie chodzi nam tylko o sprzedaż. Musimy przyciągnąć osoby, które zarezerwują stolik. Ponieważ, na przykład, nie oferujemy dostawy.

Strategia to obszerny dokument, w którym określamy, z czego korzystamy, a z czego nie, ustalamy wskaźniki KPI oraz ekonomię jednostkową. Koniecznie analizujemy konkurencję: co robią, jakie są ich mocne i słabe strony, co z tego wykorzystujemy. W strategii określamy również oferty i kreacje, z którymi wchodzimy do kampanii reklamowych. Oczywiście są też kwestie techniczne: analityka, treści, grupy docelowe reklam. Wszystko to opiera się na analizie grupy docelowej.

Strategia może ulegać zmianom, ponieważ to, co wymyśliliśmy na początku, może się nie sprawdzić. I to jest normalne. Zaletą reklamy ukierunkowanej jest to, że możemy przetestować hipotezę, wydając znikome kwoty. Na przykład, wydając 100 dolarów, możemy stwierdzić, że strategia lub grafika nie działają. I możemy ją przerobić.

Jeśli natomiast powiesiliście baner na ulicy, powiedzmy za 1000 dolarów – w Europie jest to jeszcze droższe – to już nic nie zmienicie, jeśli w ciągu tygodnia nie pojawią się u was klienci. Nie można zdjąć banera i odzyskać pieniędzy. Natomiast w reklamie ukierunkowanej możemy przeprowadzić test, stwierdzić, że dana grafika lub oferta nie działa, i przejść do innego kierunku z innymi kreacjami. To świetna sprawa, bo możemy przetestować to od razu.

Jeszcze większą zaletą jest możliwość przetestowania reklamy z wyprzedzeniem, jeszcze przed otwarciem firmy. Na przykład restauracja jeszcze nie została otwarta, ale na miesiąc przed startem uruchomiliśmy reklamę, zgromadziliśmy bazę danych i pokazaliśmy ludziom, że wkrótce pojawi się tu nowy lokal. W końcu w pobliżu restauracji może przejść niewiele osób, a w sieci możemy, w pewnym sensie, dotrzeć przez telefon do każdego.” position="

A budżet na to będzie w 100% mniejszy niż w przypadku rozdawania zaproszeń lub rozwieszania plakatów w formacie offline. Tak, działania offline to kolejny sposób na pozyskiwanie klientów. Jednak ruch i grupa docelowa dają nam możliwość tańszego i szybszego przetestowania naszych hipotez.

Na przykład, jeśli mamy pięć różnych ofert i umieścimy je na ulicy, to przy budżecie wynoszącym 100 dolarów nie da się tego zrobić. Natomiast w reklamie online – jest to możliwe i to bardzo szybko. Szybkość testowania i zmiany strategii to ogromna zaleta reklamy ukierunkowanej. W reklamie offline takiej elastyczności nie ma.

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