W Japonii Komisja ds. Uczciwego Handlu bada możliwą zmowę cenową dotyczącą cen zbytu między Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory Spirits i Sapporo Breweries. Jak podaje The Japan Times, regulator sprawdza możliwość istnienia kartelu między czterema dużymi firmami piwowarskimi.

Ceny po obniżce podatku

Źródła gazety poinformowały, że po obniżeniu podatku od piwa o 19 jenów za litr w październiku 2023 roku wszystkie cztery firmy pozostawiły ceny zbytu bez zmian. Tłumaczyły to rosnącymi kosztami zbierania opakowań.

Od 2020 roku podatek od piwa w Japonii obniżano trzykrotnie. Według źródeł w 2025 roku wszyscy czterej producenci podnieśli ceny o 20 jenów za litr.

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Kontrola regulatora

Przedstawiciel jednej z firm hurtowych oświadczył, że jednoczesne utrzymanie cen po obniżce podatku było niezrozumiałe dla dystrybutorów. Przedstawiciel innej firmy hurtowej powiedział, że kwestie podwyżek cen w październiku 2022 roku i kwietniu 2025 roku poruszano na spotkaniach producentów piwa z hurtownikami, które odbywają się dwa razy w roku.

7 października Komisja ds. Uczciwego Handlu przeprowadziła przeszukania w głównych siedzibach czterech firm i innych miejscach pod podejrzeniem naruszenia przepisów antymonopolowych. Regulator bada sprawę pod kątem możliwego złożenia zawiadomienia karnego do prokuratorów.

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