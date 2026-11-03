Anthropic może uwzględnić ofertę akcji dla inwestorów detalicznych w Australii w prospekcie swojego pierwszego publicznego oferowania akcji w USA. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na dział maklerski Commonwealth Bank of Australia.

Rola CommSec

Commonwealth Securities, znana jako CommSec, oświadczyła, że jeśli IPO dojdzie do skutku, będzie głównym australijskim brokerem detalicznej oferty Anthropic. CommSec zaznaczyła również, że Anthropic nie będzie ubiegać się o notowanie na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Twórca Claude złożył wniosek o IPO w USA w ubiegłym tygodniu. Oczekuje się, że po zakończeniu oferty akcje spółki będą notowane na Nasdaq pod symbolem ANT. Według publikacji Anthropic może zadebiutować na giełdzie przed Świętem Dziękczynienia.

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Wycena i koszty

Notowanie Anthropic odbywa się w czasie, gdy inwestorzy oceniają, czy wydatki na sztuczną inteligencję przyniosą zyski wystarczające do uzasadnienia wysokich wycen spółek z tego sektora.

Reuters informował wcześniej, że niektórzy obecni i potencjalni inwestorzy rozważają wycenę Anthropic na poziomie 1,5 bln dolarów, wobec około 2 bln dolarów wcześniej. Spółka oczekuje również, że do 31 grudnia 2030 roku poniesie niemal połowę kosztów związanych z zobowiązaniami o wartości 895,4 mld dolarów dotyczącymi rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji.

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