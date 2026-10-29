Denso zmniejszyło kwartalny zysk operacyjny o 18% — Channel NewsAsia

Japoński dostawca komponentów motoryzacyjnych dla Toyoty, firma Denso, poinformował o spadku zysku operacyjnego w drugim kwartale. Od lipca do września wskaźnik wyniósł 86 mld jenów, czyli około 545 mln dolarów.

Zysk niższy niż przed rokiem

Zysk operacyjny Denso zmniejszył się o 18% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy wynosił 104,2 mld jenów. Na wynik wpłynął wzrost kosztów części i materiałów, informuje Channel NewsAsia.

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Wskaźnik okazał się również niższy od mediany prognoz dziewięciu analityków ankietowanych przez LSEG. Oczekiwali oni, że kwartalny zysk operacyjny spółki wyniesie 104,8 mld jenów.

Prognozy na cały rok nie zmieniono

Denso pozostawiło bez zmian prognozę zysku operacyjnego na cały rok na poziomie 500 mld jenów. W komunikacie wskazano kurs wymiany wynoszący 157,87 jena za jednego dolara amerykańskiego.

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