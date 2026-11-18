W Iwano-Frankiwsku planuje się budowę dziesięciopiętrowego kompleksu mieszkaniowego przy ulicy Berehowej 35, w pobliżu Uniwersytetu Naftowo-Gazowego.

Projekt przewiduje 54 mieszkania, lokale użytkowe na parterze oraz 35 miejsc parkingowych, z czego 27 zostanie zlokalizowanych w parkingu podziemnym.

Zabudowa obejmie teren o powierzchni 0,1 ha. Jedna z działek należy do spółki „Frankiwski Dom IF”, której właścicielem jest Oleg Kaczur, radny Rady Obwodowej w Iwano-Frankiwsku z partii „Sługa Narodu”. Druga działka jest własnością gminną i jest dzierżawiona.

Publiczne konsultacje dotyczące projektu szczegółowego planu zagospodarowania terenu rozpoczną się 4 grudnia o godz. 16:00 w centrum kongresowym Pałacu Potockich.

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym złożonym w NAKZ, w 2025 roku Oleg Kaczur wraz z żoną uzyskali prawie 12 mln hrywien dochodu z działalności gospodarczej. Małżonkowie zadeklarowali również 155 tysięcy euro, 160 tysięcy dolarów oraz 40 mln hrywien w gotówce.

Źródło: ZAXID.NET.

18 września Wydział Mieszkalnictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Majakivka (obwód odeski) przeprowadził przetarg, w wyniku którego zlecił spółce „SPK „Flagman” budowę schronu dla liceum za kwotę 117,44 mln hrywien. Do kwietnia 2026 roku na terenie liceum w Majakowie przy ulicy Preobrazhenskiej 69-A ma powstać schron na 1 000 miejsc.

W Winnicy rozpoczęła się budowa nowego centrum handlowo-rozrywkowego Brygantyna Mall o łącznej powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych. Jego otwarcie wstępnie zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku.

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