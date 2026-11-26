W piątek, 27 listopada, na całym świecie odbędzie się tradycyjny Czarny piątek, a już 30 listopada rozpocznie się Cyberponiedziałek. W ciągu ostatniej dekady amerykańska tradycja wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia przekształciła się w jedną z największych kampanii marketingowych na świecie, w którą angażują się producenci elektroniki, sieci handlowe, banki, firmy logistyczne i korporacje technologiczne.

Jednocześnie dla biznesu Czarny piątek już dawno przestał być jedynie okazją do wyprzedaży nadwyżek towarów przed Bożym Narodzeniem. Firmy wykorzystują rabaty do pozyskiwania nowych klientów, zwiększania średniej wartości koszyka, gromadzenia danych o konsumentach oraz stymulowania przyszłych zakupów.

Serwis UA.News przeanalizował, jak powstały Czarny piątek i Cyberponiedziałek, dlaczego amerykańska tradycja stała się globalnym zjawiskiem gospodarczym, w jaki sposób sklepy zarabiają na rabatach oraz na ile takie wyprzedaże są korzystne dla samych kupujących.

Jak powstał Czarny piątek i dlaczego początkowo nie znosili go policjanci

Historia Czarnego piątku rozpoczęła się na długo przed pojawieniem się sklepów internetowych i nowoczesnych technologii marketingowych. W Stanach Zjednoczonych dzień po Święcie Dziękczynienia stopniowo stał się nieoficjalnym początkiem sezonu świątecznych zakupów.

Już w pierwszej połowie XX wieku amerykańskie domy towarowe wykorzystywały świąteczne parady, aby przyciągnąć uwagę klientów. Jedną z najbardziej znanych stała się parada Macy’s, która po raz pierwszy odbyła się w Nowym Jorku w 1924 roku. Takie wydarzenia dawały sieciom handlowym możliwość pobudzenia popytu przed Bożym Narodzeniem.

Jednak sama nazwa Czarny piątek początkowo nie miała pozytywnego znaczenia dla biznesu.

Na początku lat 60. policjanci z Filadelfii zaczęli nazywać Czarnym piątkiem dzień po Święcie Dziękczynienia z powodu paraliżu komunikacyjnego, przepełnionych sklepów i ogromnej liczby ludzi na ulicach.

Sytuację komplikował tradycyjny mecz futbolowy pomiędzy drużynami Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który przyciągał do miasta licznych turystów. Policjanci byli zmuszeni pracować w nadgodzinach, kontrolować tłumy i walczyć z rosnącą liczbą kradzieży.

Lokalni przedsiębiorcy próbowali pozbyć się negatywnych skojarzeń i proponowali nawet zmianę nazwy tego dnia na Wielki Piątek — Big Friday. Jednak nowa nazwa nie przyjęła się.

Z czasem sieci handlowe zaproponowały własne wyjaśnienie tego terminu. W tradycyjnej rachunkowości straty zaznaczano czerwonym atramentem, a zyski – czarnym. Zgodnie z tą marketingową interpretacją Czarny piątek symbolizował dzień, w którym sklepy rzekomo przechodziły ze strat do zysków.

Jak powstał Cyberponiedziałek i dlaczego sklepy stworzyły kolejny dzień wyprzedaży

Do początku XXI wieku Czarny piątek pozostawał głównie świętem tradycyjnego handlu detalicznego. Klienci ustawiali się w kolejkach przed sklepami już w nocy, a sieci handlowe otwierały się wcześniej, oferując ograniczoną ilość towarów po wyjątkowo niskich cenach.

Jednak wraz z rozwojem handlu elektronicznego amerykańscy detaliści zauważyli ciekawą prawidłowość: po zakończeniu świątecznego weekendu konsumenci nadal aktywnie kupowali towary w Internecie.

W 2005 roku oddział Narodowej Federacji Handlu Detalicznego Stanów Zjednoczonych (NRF) wprowadził termin Cyber Monday – Cyberponiedziałek. Jedną z przyczyn popularności zakupów internetowych w poniedziałek była wówczas nierównomierność dostępu do szybkiego internetu. U wielu Amerykanów połączenie internetowe w pracy było znacznie szybsze niż w domu. Po powrocie do biur po świątecznych weekendach mogli oni wygodniej przeglądać katalogi i składać zamówienia.

Sklepy internetowe postanowiły wykorzystać tę cechę zachowań konsumentów i stworzyły osobny dzień wyprzedaży, który miał stać się cyfrową alternatywą dla Czarnego piątku.

Z czasem upowszechnienie się smartfonów, mobilnego internetu i płatności elektronicznych praktycznie zatarło granicę między tymi dwoma wydarzeniami marketingowymi. Tradycyjne sklepy zaczęły aktywnie sprzedawać towary przez internet, a platformy internetowe — organizować promocje jeszcze przed rozpoczęciem świątecznych dni wolnych.

W rezultacie zamiast dwóch odrębnych dni wyprzedaży pojawiło się pojęcie Cyber Week — okresu szeroko zakrojonych rabatów, obejmującego od razu kilka dni, a nawet tygodni.

Jak Czarny piątek przekształcił się w globalną branżę o obrotach sięgających setek miliardów dolarów

Głównym czynnikiem międzynarodowej popularności Czarnego piątku stał się handel elektroniczny. Duże platformy handlowe zyskały możliwość jednoczesnego organizowania wyprzedaży na dziesiątkach rynków krajowych, niezależnie od lokalnych świąt i tradycji.

Czarny piątek rozprzestrzenił się na Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Kanadę, Brazylię, Australię, Ukrainę i inne kraje, w których Święto Dziękczynienia w jego amerykańskiej formie w ogóle nie jest obchodzone.

Jednocześnie sukces amerykańskiego modelu pobudził rozwój innych wydarzeń handlowych na dużą skalę. Sklepy internetowe zaczęły tworzyć własne święta zakupowe, wiążąc je z konkretnymi datami, porami roku lub specjalnymi kampaniami marketingowymi.

Według danych Adobe Analytics, tylko w Stanach Zjednoczonych w ciągu pięciu dni od Święta Dziękczynienia do Cyberponiedziałku w 2025 roku konsumenci wydali w sklepach internetowych 44,2 mld dolarów. W samym tylko Czarnym Piątku Amerykanie wydali w sieci 11,8 mld dolarów, a podczas Cyberponiedziałku – 14,25 mld dolarów.

Wyprzedaże stały się również ważnym wskaźnikiem kondycji światowej gospodarki. Analitycy i inwestorzy wykorzystują wyniki Czarnego Piątku do oceny siły nabywczej społeczeństwa, nastrojów konsumentów oraz perspektyw finansowych sieci detalicznych.

Jeśli klienci aktywnie wydają pieniądze, może to świadczyć o stabilności popytu konsumpcyjnego. Jeśli natomiast sieci handlowe są zmuszone do oferowania coraz większych rabatów, aby utrzymać sprzedaż, może to sygnalizować problemy gospodarcze lub nadwyżkę zapasów towarowych.

Jednak rekordowe wyniki sprzedaży niekoniecznie oznaczają rekordowe zyski sklepów. Właśnie na tym polega jedna z głównych cech charakterystycznych ekonomii Czarnego Piątku.

Jak sklepy zarabiają, sprzedając towary z rabatami

Na pierwszy rzut oka model ekonomiczny Czarnego Piątku wydaje się sprzeczny. Sklepy obniżają ceny, wydają dodatkowe pieniądze na reklamę, zatrudniają pracowników i zwiększają obciążenie logistyki. Jednak przy odpowiednim planowaniu nawet znaczne rabaty mogą być opłacalne dla biznesu.

Jednym z głównych mechanizmów jest wzrost wolumenu sprzedaży. Na przykład sklep kupuje towar za 600 UAH i sprzedaje go za 1000 UAH. Zysk brutto z jednej jednostki produktu wynosi 400 UAH, nie uwzględniając innych kosztów operacyjnych. Jeśli sklep sprzeda 1000 takich produktów, jego przychód wyniesie 1 mln hrywien, a zysk brutto — 400 tys. hrywien.

Podczas Czarnego piątku firma obniża cenę o 20% — do 800 UAH. Zysk brutto z jednej sztuki towaru zmniejsza się o połowę. Jeśli jednak dzięki promocji sklep sprzeda 2500 sztuk produktu, jego przychód wzrośnie do 2 mln UAH, a zysk brutto — do 500 tys. UAH.

W ten sposób, pomimo spadku rentowności każdej pojedynczej transakcji, całkowity zysk brutto firmy wzrasta o 25%.

Jednocześnie model ten sprawdza się tylko pod warunkiem wystarczającego wzrostu popytu. Jeśli liczba klientów wzrośnie w niewystarczającym stopniu lub koszty reklamy i dostawy okażą się zbyt wysokie, wyprzedaż może przynieść sklepowi straty.

Właśnie dlatego detaliści dokładnie obliczają wysokość rabatów dla różnych kategorii towarów. Analizują historię sprzedaży, zachowania klientów, oferty konkurencji, ceny zakupu oraz ilość produktów na magazynach.

Ważną rolę odgrywa również elastyczność cenowa popytu — wskaźnik pokazujący, jak silnie konsumenci reagują na zmianę ceny towaru. Jeśli obniżenie ceny o 10% powoduje znaczny wzrost sprzedaży, sklep może odnieść korzyść ekonomiczną. Jeśli natomiast klienci praktycznie nie reagują na obniżkę, firma po prostu traci część potencjalnego zysku.

Jak sklepy skłaniają klientów do wydawania większej ilości pieniędzy

Jednym z kluczowych wskaźników skuteczności Czarnego Piątku dla biznesu jest średni paragon — kwota, jaką klient wydaje na jedno zamówienie.

Aby ją zwiększyć, firmy stosują cały zestaw narzędzi marketingowych:

bezpłatną dostawę przy zamówieniu na określoną kwotę;

dodatkową zniżkę przy zakupie kilku produktów;

prezenty przy przekroczeniu ustalonej kwoty zamówienia;

spersonalizowane kody promocyjne;

podwyższony zwrot gotówki;

zestawy produktów;

bonusy na następne zakupy.

Na przykład klient planuje wydać 1800 UAH na potrzebny mu towar. Jednak sklep oferuje bezpłatną dostawę przy zamówieniu o wartości co najmniej 2500 UAH. Zamiast płacić 100 UAH za dostawę, konsument może dodać do koszyka produkt o wartości 700 UAH, postrzegając tę decyzję jako oszczędność.

W rezultacie sklep osiąga znacznie większy przychód, mimo że klient początkowo nie planował zakupu dodatkowych produktów.

Innym mechanizmem jest psychologiczne ustalanie cen. Przekreślona stara cena stanowi dla kupującego punkt odniesienia, w stosunku do którego ocenia on atrakcyjność oferty. Towar za 10 tys. UAH może wydawać się drogi. Jeśli jednak obok widnieje przekreślona cena wynosząca 20 tys. UAH, konsument może postrzegać ten sam zakup jako okazję do zaoszczędzenia 10 tys. UAH.

Jednocześnie rzeczywista wartość rynkowa towaru może być znacznie niższa od podanej ceny początkowej. Firmy aktywnie wykorzystują również strach przed utratą korzystnej okazji — tzw. FOMO. Liczniki odliczające czas, informacje o ograniczonych zapasach oraz liczba innych kupujących tworzą poczucie pilności.

W swoim badaniu Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) zalicza fałszywe liczniki czasu i inne wprowadzające w błąd elementy interfejsu do tzw. ciemnych wzorców – mechanizmów marketingowych, które mogą skłaniać konsumentów do podejmowania niepożądanych decyzji.

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego narzędzia te stały się bardziej złożone. Sklepy internetowe mogą testować różne warianty wyglądu stron, komunikatów i ofert reklamowych, określając, które z nich najskuteczniej stymulują zakupy.

Na ile prawdziwe są rabaty podczas Czarnego piątku

Rekordowe wyniki sprzedaży w Czarny piątek nie oznaczają, że konsumenci otrzymują najkorzystniejsze oferty. Znaczną część towarów można nabyć po tej samej lub nawet niższej cenie w innych okresach roku.

24 listopada 2026 r. brytyjska organizacja ochrony praw konsumentów Which? opublikowała wyniki badania, w ramach którego eksperci przeanalizowali ponad 250 tys. ofert cenowych dotyczących 756 produktów w ośmiu dużych sieciach handlowych, w tym Amazon, Argos, Boots, Currys i John Lewis.

Okazało się, że tylko 22% badanych produktów w Czarny piątek było sprzedawanych po najniższej cenie w ciągu roku. Pozostałe produkty konsumenci mogli nabyć po podobnej lub niższej cenie poza okresem tej wielkiej wyprzedaży.

Jednym ze sztuczek marketingowych, który pozwala detalistom prezentować znaczne rabaty, jest porównywanie ceny promocyjnej produktu z ceną detaliczną zalecaną przez producenta, a nie z ceną, za którą jest on zazwyczaj sprzedawany.

Na przykład telewizor przez cały rok kosztuje w sklepie 28 tys. UAH, chociaż jego cena sugerowana przez producenta wynosi 40 tys. UAH.

W Czarny piątek sklep obniża cenę telewizora do 25 tys. hrywien. Jednak na metce promocyjnej przekreśla nie zwykłą cenę 28 tys. hrywien, lecz cenę sugerowaną — 40 tys. hrywien.

W rezultacie kupujący widzi rabat wynoszący prawie 38% i uważa, że oszczędza 15 tys. hrywien. W rzeczywistości telewizor potaniał jedynie o 3 tys. hrywien, a rzeczywisty rabat w porównaniu z ceną standardową wynosi około 11%.

Dlaczego Czarny piątek może stopniowo tracić swoją wyjątkowość

Jednym z głównych problemów współczesnej branży wyprzedaży stał się fakt, że rabaty przestały być zjawiskiem wyjątkowym. W ciągu roku sieci handlowe organizują wyprzedaże sezonowe, promocje przed świętami, z okazji urodzin sklepów, kampanie reklamowe poszczególnych marek oraz własne odpowiedniki Czarnego piątku.

Amazon organizuje Prime Day, chińskie platformy handlowe wykorzystują Dzień Kawalerów 11 listopada, a inne firmy tworzą własne wydarzenia marketingowe.

W rezultacie konsumenci stopniowo przyzwyczajają się do ciągłych promocji i mogą odkładać zakupy w oczekiwaniu na kolejną obniżkę cen. Dla biznesu stwarza to ryzyko tzw. uzależnienia od rabatów. Jeśli klienci przestaną postrzegać normalną cenę jako uczciwą, sklepy będą zmuszone do regularnego organizowania wyprzedaży, aby utrzymać popyt.

Pogłębia to konkurencję, obniża marże firm i zwiększa wydatki na marketing. Jednocześnie dużym sieciom handlowym trudno jest zrezygnować z udziału w Czarnym piątku, ponieważ ryzykują utratę klientów, którzy w tym okresie celowo poszukują korzystnych ofert u konkurencji.

W ciągu ponad pół wieku Czarny piątek przeszedł drogę od paraliżu komunikacyjnego na ulicach Filadelfii do globalnej branży gospodarczej, w której obraca się setki miliardów dolarów.

Obecnie zarabiają na niej nie tylko sklepy, ale także producenci towarów, platformy handlowe, platformy reklamowe, banki, operatorzy logistyczni oraz twórcy sztucznej inteligencji.

Jednocześnie głównym produktem współczesnego Czarnego piątku coraz częściej staje się nie sama zniżka, ale uwaga kupującego, jego lojalność oraz gotowość do powrotu do sklepu po zakończeniu wyprzedaży. I jeśli dla konsumenta Czarny piątek jest okazją do wydania mniej, to dla biznesu jego głównym zadaniem pozostaje coś zupełnie przeciwnego — sprawić, by konsument wydał więcej.

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