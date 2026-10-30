Gospodarka Francji w trzecim kwartale 2026 roku skurczyła się o 0,1% po zerowej dynamice w poprzednich trzech miesiącach. Anadolu Agency informuje, powołując się na dane francuskiej agencji statystycznej INSEE.

Drugi kwartalny spadek

To drugi spadek produktu krajowego brutto Francji od początku roku. W pierwszym kwartale PKB kraju obniżył się o 0,2%.

Jednocześnie wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych wzrosły od lipca do września o 0,4%. W drugim kwartale ich wzrost wyniósł 0,2%. Konsumpcja publiczna zwiększyła się w okresie sprawozdawczym o 0,3%.

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Inwestycje i eksport spadły

Inwestycje w trzecim kwartale zmniejszyły się o 0,6%, kontynuując spadek po obniżce o 0,5% w poprzednim kwartale. Na aktywność gospodarczą wpłynął również handel zagraniczny: eksport spadł o 1,7%, podczas gdy wolumen importu praktycznie się nie zmienił.

Eksport netto obniżył wzrost PKB o 0,6 punktu procentowego.

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