Gospodarka Malezji wzrosła o 5,3% w trzecim kwartale — Channel NewsAsia

Gospodarka Malezji w trzecim kwartale 2026 roku wzrosła o 5,3% rok do roku, wynika ze wstępnego szacunku urzędu statystycznego. To wolniejsze tempo niż w drugim kwartale, gdy produkt krajowy brutto kraju zwiększył się o 6%. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Dynamika sektorów

Od lipca do września wzrost odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki z wyjątkiem górnictwa i wydobycia w kamieniołomach. W tym sektorze wskaźnik spadł o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Sektor usług wzrósł o 5,4%, a produkcja o 7,5%. Urząd statystyczny powiązał wzrost przemysłu z branżami zorientowanymi na eksport. Sektor budowlany zwiększył się o 6%, w szczególności dzięki intensyfikacji projektów tworzenia centrów danych.

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Prognozy rządu i decyzja banku centralnego

W ubiegłym tygodniu rząd Malezji po raz drugi w tym roku podniósł prognozę wzrostu gospodarczego na 2026 rok. Oczekuje się, że gospodarka wzrośnie bliżej górnej granicy przedziału 4,8–5,3%. Na 2027 rok rząd prognozuje wzrost w przedziale 4,2–5,2%.

Bank centralny od maja ubiegłego roku utrzymuje główną stopę na poziomie 2,75%. Została ona obniżona w związku z niepewnością dotyczącą globalnych ceł. Ostateczne dane o PKB Malezji za trzeci kwartał mają zostać opublikowane 18 listopada.

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