Gospodarka Pakistanu wzrosła o 2% w kwietniu–czerwcu — OilPrice

Gospodarka Pakistanu wzrosła o 2% w kwartale zakończonym w czerwcu, który był czwartym kwartałem roku fiskalnego 2026. Było to tempo ponad dwukrotnie wolniejsze niż w styczniu–marcu, kiedy produkt krajowy brutto zwiększył się o 4,42%.

Jak podaje OilPrice, wynik był także niższy od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg, którzy prognozowali wzrost na poziomie 3,5%. Dane opublikowało Pakistańskie Biuro Statystyki.

Przemysł się skurczył

W kwietniu–czerwcu sektor przemysłowy Pakistanu skurczył się o 4,7%. Jednocześnie rolnictwo i sektor usług wzrosły o ponad 3,5%.

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W materiale spowolnienie powiązano ze wzrostem kosztów energii oraz nieregularnymi dostawami skroplonego gazu ziemnego z Kataru. Zakłócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz, według publikacji, zwiększają koszty zakupu gazu i paliw przez kraj.

Obniżono prognozę na rok fiskalny

Za rok fiskalny zakończony w czerwcu Pakistan oczekuje wzrostu PKB o 3,65%. Poprzednia prognoza wynosiła 3,70%.

Szef pakistańskiego państwowego importera LNG oświadczył w ubiegłym tygodniu, że istnieje ryzyko niedoboru gazu ziemnego zimą z powodu znacznych zakłóceń w dostawach LNG z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez Cieśninę Ormuz. W ubiegłym roku Pakistan otrzymywał 99% importu LNG z Kataru w ramach długoterminowych kontraktów, a obecnie kraj został zmuszony do kupowania droższego gazu na rynku spot. Według OilPrice koszty importu LNG w najbliższych miesiącach mogą przekroczyć 1 mld dolarów.

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