Gospodarka Tajwanu pozostaje w fazie boomu dziesiąty miesiąc z rzędu dzięki wysokiemu popytowi na sprzęt dla sztucznej inteligencji. Wskaźnik monitorowania gospodarki wzrósł do 41 punktów z 40 punktów po korekcie w sierpniu — podał Taipei Times, powołując się na Tajwańską Narodową Radę Rozwoju.

Jest to najdłuższa seria odczytów na poziomie sygnalizującym boom od rozpoczęcia gromadzenia takich danych w 1984 roku. Chen Mei-chu, dyrektorka departamentu rozwoju gospodarczego rady, powiązała ten trend ze zmianami strukturalnymi wywołanymi inwestycjami w AI. Jak powiedziała, rozbudowany łańcuch dostaw Tajwanu umożliwia rozprzestrzenianie się efektu gospodarczego nie tylko na dużych producentów chipów.

Popyt na AI wspiera produkcję

Rosnący popyt na sprzęt dla AI tworzy również możliwości dla dostawców folii miedzianej, podłoży do płytek drukowanych i specjalistycznych chemikaliów. Ekspansja dużych firm wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, a pozycja lokalnych producentów chipów wzmacnia ich zdolność do wpływania na ceny.

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Według szacunków TrendForce globalni dostawcy usług chmurowych wydadzą w tym roku około 957 mld dolarów na inwestycje kapitałowe, a w przyszłym roku kwota ta może przekroczyć 1,5 bln dolarów. Tajwańskie firmy dostarczają chipy, komponenty i sprzęt potrzebne do rozbudowy infrastruktury AI.

Wskaźniki utrzymują pozytywną dynamikę

Wskaźniki wyprzedzające, które odzwierciedlają perspektywy gospodarki na następne sześć miesięcy, wzrosły o 0,56% do 104,69 punktu. Wzrost odnotowano w powierzchni rozpoczętych budów, indeksie trendów zamówień eksportowych, nastrojach w przemyśle i cenach akcji.

Wskaźniki bieżącej sytuacji gospodarczej wzrosły o 0,01% i wyniosły 105,21 punktu. Wsparły je wyższe obroty w handlu hurtowym i detalicznym oraz lokalach gastronomicznych, aktywniejszy eksport i wzrost liczby nadgodzin w przemyśle i usługach. Rada oczekuje, że inwestycje w infrastrukturę AI będą nadal wspierać eksport elektroniki oraz produktów technologii informacyjno-komunikacyjnych z Tajwanu.

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